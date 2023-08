Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 si preannunciano ancora una volta dense di sorprese e colpi di scena.

L'attenzione sarà incentrata sulle vicende di Gemma che, dopo la sua uscita di scena dal cast di questa ottava stagione, potrebbe comunque ritornare in corso d'opera.

Situazione diversa, invece, per Ludovica Brancia: il personaggio interpretato da Giulia Arena non sarà presente nel cast di questa serie.

Gemma e Marco assenti nell'inizio stagione de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, rivelano che Gemma e Marco usciranno di scena dal cast della soap e non saranno presenti nell'inizio di questa stagione.

Un duro colpo per tutti gli appassionati e i fan della soap che, anche quest'anno, desideravano poter continuare a seguire le vicende della giovane coppia, soprattutto dopo che la venere aveva annunciato la sua prima gravidanza.

Eppure, l'addio di Gemma potrebbe non essere definitivo e ufficiale al 100%. Un indizio è arrivato dai profili social degli attori: in questi giorni, infatti, si è svolta una cena con tutto il cast e la squadra tecnica, per festeggiare il primo stop delle riprese per la sosta estiva.

Gemma potrebbe tornare nel corso de Il Paradiso delle signore 8

Tra i presenti alla cena, figurava anche la giovane Gaia Bavaro, l'attrice che veste i panni di Gemma nella soap.

Una presenza che non è passata inosservata, al punto che i numerosi fan e appassionati de Il Paradiso delle signore, hanno ipotizzato che Gemma possa ritornare nel corso della stagione.

Un ritorno che, sicuramente, non passerebbe inosservato e darebbe il via a nuove appassionanti trame legate alla figlia di Veronica, anche lei uscita di scena dal cast dell'ottava stagione.

Ludovica non torna nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Gemma nel corso di questa nuova stagione della soap opera, le anticipazioni rivelano che non si assisterà al rientro in scena di Ludovica Brancia.

Il personaggio interpretato da Giulia Arena risulta fuori dal cast di questa ottava serie, così come spiegato e confermato da Giulia Arena in un post Instagram.

L'ex Miss Italia ha annunciato ai fan che non far parte di questa attesissima stagione, precisando però che tale scelta non dipende da lei.

A quanto pare, infatti, gli sceneggiatori della soap avrebbero deciso di puntare su nuove trame e nuovi intrighi, mettendo un po' da parte le vicende di Ludovica e quelle del suo compagno Ferdinando Torrebruna. Un addio che ha amareggiato i numerosi fan social dell'attrice che, tuttavia, sperano di poterla vedere in altre produzioni televisive.