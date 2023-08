Avverranno diverse novità nel corso delle puntate de La Promessa che saranno trasmesse dal 28 agosto al 2 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato spagnolo segnalano che Simona inizierà a nutrire dei sospetti su padre Camilo, mentre Maria sarà triste dopo la partenza di Salvador per la guerra in Africa.

Anticipazioni La Promessa: Maria triste per la partenza di Salvador

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la notizia della morte di Manuel irromperà alla tenuta, tanto che Romulo sarà costretto a informare la servitù, che si metterà subito al lavoro per addobbare la tenuta a lutto.

Cruz sarà particolarmente addolorata, sebbene cerchi di apparire forte davanti a tutti. La donna sarà in pensiero anche per la scomparsa di Juan. Anche Jimena piangerà disperata per la perdita di Manuel. La ragazza sarà talmente distrutta che Cruz ordinerà che venga assopita con del laudano. Maria, invece, sarà triste per la partenza di Salvador per la guerra in Africa. Candela, invece, si farà contagiare dal dolore di Jimena e ripenserà alla morte del marito.

Jimena arrabbiata con Cruz

Nelle prossime puntate della soap opera Catalina annuncerà a tutti che Manuel è stato ritrovato in un letto d'ospedale in pessime condizioni. Il duca de Los Infantes, invece, ordinerà a Camilo di valutare la stabilità economica della tenuta in quanto ha intenzione di annullare il prossimo matrimonio tra Jimena e Manuel.

L'uomo vorrà convincere la figlia a non sposare il marchesino qualora sopravviva alle ferite riportate nell'incidente aereo. Nel frattempo Jimena confiderà a padre Camilo di avercela con Cruz per averla rimproverata. Per questo motivo la marchesa porgerà le sue scuse alla ragazza per il suo comportamento.

Simona ha dei sospetti su Padre Camilo

Simona confesserà a Camilo un dettaglio del suo passato e inizierà a nutrire dei dubbi sul comportamento poco ecclesiastico dell'uomo. Cruz, invece, inviterà la servitù a preparare la camera da letto per l'arrivo di Manuel. Inoltre chiederà se ci sono novità sulla scomparsa di Juan, sparito nel nulla dopo aver tentato di abusare di Teresa.

Curro e Jana, intanto, si confronteranno sulle dimissioni di Manuel. I due giovani rimarranno destabilizzati per la mancanza di notizie sulle condizioni di salute del figlio della marchesa. Curro scoprirà che Jana legge il libro Delitto e castigo. Lope informerà Maria di aver giurato a Salvador di prendersi cura di lei, tanto da volerla portare a ballare.