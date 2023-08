Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate di My home my destiny in programma su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Mehdi deciderà di dare una mano alla suocera Nermin (Senan Kara) quando scoprirà che è finita sul lastrico per colpa del marito Ekrem.

Anticipazioni My home my destiny: Nermin sul lastrico dopo la fuga di Ekrem

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Nermin sarà costretta a vendere le sue quote e prendere alloggio in un umile appartamento, dopo aver perso la villa che condivideva con il marito Ekrem scappato in America con l'amante Meltem.

La donna dovrà vedersela con la presenza di scarafaggi e la mancanza di acqua calda. Nermin sarà molto arrabbiata con Ekrem per averla ridotta sul lastrico, così chiederà al suo avvocato di difendere i suoi diritti. Una situazione difficile che la madre adottiva di Zeynep (Demet Özdemir) preferirà non rivelare a nessuno. Nermin non vorrà turbare la figlia ormai vicina a ottenere la laurea e non vorrà darle altri problemi, visto che il suo matrimonio sta scricchiolando per colpa della gravidanza di Benal.

Mehdi offre alla suocera ospitalità a casa sua

Nelle prossime puntate della serie tv Mehdi sarà il primo a scoprire il segreto di Nermin, così si recherà nella catapecchia in cui si è stabilita la suocera per convincerla a raccontare tutto quanto a Zeynep.

In più cercherà di spronarla a reagire e a trasferirsi nella sua abitazione con la moglie. Nermin accetterà il consiglio del genero, tanto da sistemarsi da lui. In questo modo Zeynep scoprirà che la madre adottiva non era in vacanza e che Ekrem l'ha fatta soffrire nascondendole addirittura di aver avuto una figlia dall'avvocatessa dell'azienda.

La madre adottiva e Sakine hanno un violento scontro

La presenza di Nermin a casa Karaca non sarà vista di buon occhio da Sakine, la madre naturale di Zeynep. La donna sarà molto gelosa della complicità sorta tra la figlia e la madre adottiva. Per questo motivo tra le due donne ci sarà un violento scontro. Un gesto di cui Sakine si pentirà subito dopo, tanto da assumere un atteggiamento servizievole che darà noia a Nermin.

Tuttavia le due donne avranno modo di confrontarsi più volte nel corso della convivenza forzata. Alla fine Sakine e Nermin riusciranno a trovare un punto d'incontro per il bene della figlia. Allo stesso tempo quest'ultima dovrà fare i conti con altri grattacapi che accadranno all'interno della sua famiglia.