Su Canale 5 continuano ad andare in onda gli appuntamenti con La Promessa. Alla tenuta è ormai evidente che quasi tutti nascondono dei segreti da svelare. Nelle prossime puntate che andranno in onda l'attenzione si concentrerà in particolar modo su Padre Camillo. Si scoprirà, infatti, che il sacerdote non è chi dice di essere e che sta mentendo spudoratamente, perché in realtà è una spia assoldata dal duce de Los Infantes per spiare la figlia Jimena.

Spoiler de La Promessa, prossime puntate: Jana e Salvador indagano su Padre Camillo

Dalle recenti puntate trasmesse su Canale 5 è apparso chiaro ai telespettatori che Padre Camillo abbia qualcosa da nascondere.

Il sacerdote, coccolato e ammirato dalla domestica Petra, si trova alla tenuta per tutt'altri motivi, ben lontani da quelli di svolgere il suo ruolo ecclesiastico.

Jana e Salvador saranno i primi a notare che l'uomo sta celando qualcosa di losco. Exposito scoprirà anche che Don Camillo sta svolgendo delle indagini su di lei e su Manuel. La giovane domestica deciderà, così, di replicare al sacerdote con la stessa moneta, iniziando anche lei a tenerlo d'occhio con l'aiuto di Salvador.

Padre Camillo, però, si dimostrerà molto furbo, e non lascerà trapelare nulla sulle sue reali intenzioni a La Promessa, anzi. Il sacerdote, intuiti i sospetti di Jana sul suo conto, inizierà a raccontarle del suo percorso in seminario, cercando di guadagnare tempo.

Jana e Salvador, però, non si lasceranno persuadere da questi racconti.

Trame de La Promessa: Padre Camillo è una spia

Se da un lato il sacerdote non riuscirà a convincere del tutto Jana e Salvador con i suoi racconti, dall'altro riuscirà però a guadagnare tempo. Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che i due camerieri dovranno ancora attendere a lungo prima di scoprire la reale identità di Don Camillo.

Cosa diversa per i telespettatori, ai quali la vera identità del sacerdote verrà svelata molto prima. Si scoprirà, infatti, che Padre Camillo è una spia assoldata dal duca de Los Infantes, il padre della giovane Jimena. L'uomo è stato mandato dal Duca per spiare la famiglia Lujan e scoprire le loro malefatte. Los Infantes, infatti, vorrà assicurarsi di star facendo la mossa giusta concedendo la mano di sua figlia a Manuel.

Il Duca non vorrà commettere un nuovo errore.

Il Duca, inoltre, vorrà capire come mai Cruz e Alonso abbiano insistito così tanto per far sì che la loro figlia rimanesse a La Promessa. De Los Infantes capirà che dietro l'interesse di Cruz e suo marito si cela una bancarotta a cui la famiglia vorrà cercare di sopravvivere.