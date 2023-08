Nelle prossime puntate di Terra Amara ci sarà la morte di Fekeli con la disperazione di tutta Cukurova e della sua famiglia. Abdulkadir nasconderà un indizio chiave per far luce sulla triste vicenda.

Nel frattempo, Hakan e Züleyha saranno sempre più uniti, dopo che la giovane Altun sarà venuta a conoscenza di un retroscena oscuro di Demir: suo marito le ha nascosto di aver lasciato una ex fidanzata pochi giorni prima delle nozze. La ragazza, disperata, si gettò dal quarto piano di un palazzo, rimanendo paralizzata.

Terra amara nuove anticipazioni: Hakan in ansia per Zuleyha

Zuleyha, nelle prossime puntate di Terra amara non avrà vita facile, come sempre del resto. La giovane, dopo aver scoperto l'ennesimo retroscena oscuro del passato di Demir, andrà a cena con Hakan, preoccupato per il suo stato d'animo.

Nonostante tutto, Zuleyha gli dirà che l'aver scoperto cosa è accaduto a Hülya per colpa di Demir le è servito per aprire gli occhi e rendersi conto che non può amare suo marito, non dopo quanto appreso.

Hakan le starà accanto, sperando che Zuleyha decida finalmente di chiedere il divorzio. Nel frattempo, emergeranno nuovi dettagli sulla morte di Fekeli.

Anticipazioni Terra amara, Fekeli muore

Nei prossimi episodi di Terra amara Gaffur e Rasit troveranno il corpo senza vita di Fekeli e la notizia arriverà presto in città, lasciando tutti sconvolti.

Non si tratterà di una morte causata da un infarto, come i responsabili vorranno far credere.

Come svelano infatti le anticipazioni Abdülkadir verrà a conoscenza del fatto che Lütfiye ha dei sospetti sulla vera natura della morte di Fekeli. L'uomo non è morto per un arresto cardiaco.

A quel punto, decisi a scoprire la verità, il migliore amico di Ali Rahmet e Saniye si recheranno a Isparta per scoprire cosa è successo realmente.

Abdülkadir scopre che Lütfiye sta indagando sulla morte di Fekeli in Terra amara

La faccenda si complicherà non poco quando Abdulkadir verrà a sapere che Lütfiye e Saniye stanno indagando per scoprire la vera causa della morte di Fekeli. Il complice di Hakan farà di tutto per fermare le indagini e così partirà immediatamente per Isparta.

La sua preoccupazione più grande è che venga a galla il fatto che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gümüşoğlu, ricercato dalla polizia. Se ciò accadesse, anche la morte di Fekeli in Terra amara avrebbe una spiegazione decisamente diversa.

Nel frattempo, Hakan continuerà a stare accanto a Zuleyha, sperando che non venga a conoscenza della sua bugia.