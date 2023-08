Nello sceneggiato di Canale 5 My home my destiny prossimamente Mehdi morirà per fare da scudo a Zeynep. La ragazza verrà presa in ostaggio dagli uomini di Cengiz, il malavitoso a cui Mehdi stava facendo da spalla. Un vendetta nei confronti di Mehdi, il quale non riuscirà a estinguere il debito che gli ha permesso di uscire dal carcere.

La ragazza verrà sequestrata insieme a Müjgan, la figlia di Mehdi, e si troverà coinvolta in uno scontro a fuoco quando il suo ex arriverà nel luogo del sequestro e con una pistola inizierà a fare fuori gli uomini di Cengiz.

Zeynep riuscirà a scappare con la bambina in braccio ma Meto, colui che gestisce gli uomini di Cengiz e nonostante sia ferito, la intercetterà e sparerà diversi colpi contro lei e la bambina, ma Mehdi darà la sua vita per salvarle.

Commozione ai funerali di Mehdi

Amici e familiari si troveranno fuori dalla moschea per dare l'estremo saluto a Mehdi. Come vuole la religione islamica, in prima fila a salutarlo ci saranno gli uomini che gli sono stati più vicino, come l'amico di sempre Nuh. Nelle file a seguire ci saranno le donne della sua vita, come la sorella Cemile, la mamma della sua bambina Benal, che porterà in braccio la piccola Müjgan, e l'ex moglie Zeynep.

Dopo essersi riuniti in preghiera, inizierà il corteo funebre che accompagnerà Mehdi nel suo ultimo viaggio.

A portarlo in spalla ci sarà Nuh, che si occuperà anche della sepoltura. Nei paesi islamici la salma viene sepolta senza il feretro, ma avvolta in alcuni fogli di tessuto bianco. Quando Nuh prenderà la salma dell'amico per procedere con la sepoltura, non potrà fare altro che abbracciarla e baciarla. La commozione sarà tanta e nessuno riuscirà a trattenere le lacrime.

La promessa di Cemile

Una delle poche che non piangere sarà proprio Cemile e quando si avvicinerà nella tomba del fratello gli dirà che ha fatto semplicemente ciò che gli ha promesso: sarà forte per lui e per tutta la sua famiglia. Un duro momento per i Karaca, visto che solo poche settimane prima hanno dovuto dire addio a Müjgan, uccisa con diversi colpi d'arma da fuoco dall'ex Burhan.

Sarà Cemile, come vuole la tradizione religiosa, a versare l'acqua sul terreno in cui è avvenuta la sepoltura e avrà così modo di salutare per sempre il fratello. Mentre Nuh stringerà tra le mani il tespih, la collana di grani di preghiera usata dai musulmani e che Mehdi teneva sempre con sé. Crederà che sia giusto che questo ricordo vada nelle mani della piccola Müjgan, probabilmente sarà l'unica cosa che gli rimarrà del padre.

Anche Zeynep farà fatica a reagire e non riuscirà a togliersi dalla mente l'immagine di Mehdi morto proprio davanti ai suoi occhi.