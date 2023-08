Le nuove puntate della soap opera turca My home my destiny in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 15:45 circa, si preannunciano piuttosto movimentate.

Le anticipazioni svelano che Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) non accetterà la fine del suo matrimonio con Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). Il meccanico a causa della sua gelosia e possessività rapirà la ragazza e la nasconderà in un luogo nascosto per diversi giorni: l’aspirante avvocata verrà liberata da Savas (Kaan Altay Köprülü), il fratello paraplegico del suo datore di lavoro Baris Tunahan (Engin Öztürk).

Trame turche di My home my destiny: Mehdi vieta a Zeynep di uscire di casa a causa della gelosia

Nei prossimi episodi della telenovela si assisterà alla rottura definitiva tra i protagonisti Zeynep e Mehdi, che si sono sposati per volontà delle rispettive madri. Dagli spoiler su ciò che accadrà nella seconda stagione, si evince che la fanciulla si renderà conto del comportamento violento del marito, dopo aver ottenuto la laurea e essere stata assunta nell’ufficio dell’avvocato Baris.

In preda alla gelosia, il meccanico arriverà a distruggere l’automobile di Zeynep, donata dall’azienda per cui lavora. Addirittura Mehdi impedirà alla fanciulla di uscire di casa segregandola, per farla allontanare dal suo datore di lavoro Baris.

Mehdi rapisce la moglie, Baris e Zeynep sempre più vicini

Zeynep sarà vittima di stalking da parte del marito e a confortarla ci penserà proprio Baris, il quale le assicurerà di far finire Mehdi dietro le sbarre del carcere.

Intanto la presenza di Zeynep farà bene a Savas, il fratello paralizzato dell’avvocato, visto i due che stringeranno un forte legame di amicizia in poco tempo.

In seguito Mehdi sequestrerà la moglie Zeynep e a salvarla sarà proprio Savas.

Con il passare dei giorni l’aspirante avvocatessa si avvicinerà sempre più a Baris, soprattutto quando prenderà parte a una cena a casa dell'uomo con l’amica Emine (Naz Göktan). Nonostante ciò il legale si mostrerà piuttosto distaccato con Zeynep e lei crederà che possa essere arrabbiato: a fare chiarezza alla fanciulla sarà proprio Baris, ammettendo che lei ha smosso qualcosa in lui.

In seguito l'uomo si vedrà costretto a rimanere a letto a causa della febbre alta e Zeynep si precipiterà a casa sua quando lui si rifiuterà di curarsi. Sarà in questa circostanza che l’avvocato non si riuscirà più a trattenere nei confronti della fanciulla e le darà il primo bacio in presenza del fratello Savas.