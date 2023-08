La soap opera di origini turche My home my destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) continua ad andare in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5. Nei nuovi episodi entrerà in scena Baris Tunahan (Engin Öztürk), un avvocato che Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) avrà modo di conoscere dopo essersi laureata. Ben presto tra i due ci sarà qualcosa di più che un semplice rapporto lavorativo, visto che si scambieranno il loro primo bacio.

Trame turche, My home my destiny: Zeynep si lascia alle spalle il matrimonio con Mehdi

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5 Zeynep festeggerà conseguirà la laurea in giurisprudenza.

Poco dopo comincerà a lavorare per l’avvocato Baris. Le novità per la ragazza non sono terminate, visto che si lascerà alle spalle il matrimonio combinato con Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), il quale farà fatica a dimenticarla del tutto. Zeynep potrà contare sul supporto del suo datore di lavoro, che le rimarrà accanto anche quando farà i conti con la gelosia morbosa di Mehdi.

Successivamente non passerà inosservata l’evidente sintonia tra Zeynep e Baris, quando trascorreranno una serata con Emine (Naz Göktan) e Savas (Kaan Altay Köprülü). Il giorno seguente Zeynep sospetterà che l’avvocato si sia infastidito per qualcosa, quando lo vedrà assumere uno strano atteggiamento nei suoi confronti.

Baris ha la febbre alta, Zeynep resta senza parole

Sempre dagli spoiler turchi si evince che Baris, dopo una giornata di lavoro, avrà la febbre alta e a fargli compagnia ci penseranno Savas, lo zio Ali Riza (Hakan Salınmış) appena arrivato in città, Sultan (Hülya Duyar) ed Emine. Quest’ultima farà riavere a Savas un vaso che ha rotto per sbaglio e alla quale il ragazzo è motlo legato, visto che apparteneva alla defunta madre.

Nell’appartamento di Baris ci sarà il caos, in quanto Cathy, la governante, dovrà tornare nel suo paese per prendersi cura della madre colpita da un infarto. Ad aiutare Ali Riza a sistemare il disordine ci penserà Sultan.

Baris rientrerà a casa con la febbre alta e Zeynep non perderà tempo per raggiungerlo quando Emine le dirà che si è rifiutato di prendere dei medicinali.

Zeynep cercherà di far scendere la temperatura di Baris con un panno imbevuto di acqua fresca. In tale circostanza Baris sorprenderà Zeynep dandole un bacio a stampo sulle labbra, con Savas che guarderà da lontano. Mentre Zeynep rimarrà senza parole dal gesto spiazzante del suo datore di lavoro, Savas si recherà nella sua camera parecchio infuriato. Perché reagirà in quel modo?