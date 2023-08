Continuano a far discutere le vacanze di lusso che si concedono spesso due protagonisti di Uomini e donne Over: Ida Platano e Alessandro Vicinanza, infatti, sono appena rientrati da Formentera dopo una settimana trascorsa tra relax, cene in ristoranti rinomati e giri in barca.

A chi sui social network le ha dato della "mantenuta", la dama ha risposto che il fidanzato le ha regalato solo il viaggio a Miami e che invece tutti gli altri sono stati pagati da entrambi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Miami, Parigi, Firenze, Cortina, Sardegna e Formentera sono solo alcune delle località che Ida e Alessandro hanno visitato da quando si sono fidanzati: la coppia nata a Uomini e Donne, infatti, si è concessa diverse "fughe" dalla quotidianità, l'ultima in ordine di tempo quella alle Baleari.

Sotto al post Instagram che Platano ha dedicato a questa vacanza appena terminata, un fan ha lasciato un commento piuttosto pungente. "Altro che amore, la mantiene", si legge sui social network in questi giorni.

Non è la prima volta che la parrucchiera viene accusata di stare con Vicinanza solo per interessi economici, ma lei ha sempre respinto ogni critica dicendosi follemente innamorata del compagno che ha conosciuto in televisione.

Lo sfogo dell'ex 'regina' di Uomini e Donne

A Ida non è sfuggita questa frecciatina così, in una Stories che ha caricato su Instagram l'8 agosto, la dama ha deciso di rispondere a chi continua ad apostrofarla con il termine "mantenuta".

"Non sono qui per giustificarmi, anche perché la cattiveria di certe persone non mi fa più né caldo né freddo", ha esordito la storica protagonista di Uomini e Donne nello sfogo che i siti stanno riportando in queste ore.

Nel ribattere a quei fan che ancora oggi pensano che sia fidanzata con Alessandro quasi solo per potersi concedere vacanze extralusso, Platano ha detto: "Ho sempre viaggiato secondo le mie possibilità, ma a chi faccio del male?".

"Devo sentirmi dire che sto con lui perché mi paga i viaggi. Mi ha regalato solo quello a Miami, per il resto faccio tutto da me.

Fatevene una ragione", ha concluso la parrucchiera con un tono di voce piuttosto adirato.

Rumor sul cast di Uomini e Donne 2023/2024

Ida, dunque, è intervenuta un'altra volta per smentire chi è certo che faccia coppia con Alessandro solo per interesse: i due sono innamorati e lo confermano ogni giorno da nove mesi a questa parte.

Visto che la sua relazione procede a gonfie vele, Platano non sarà sicuramente nel cast 2023/2024 del programma che l'ha resa popolare negli ultimi anni; non è escluso che i due siano ospiti di qualche registrazione della nuova edizione per raccontare come vanno le cose e che progetti hanno per il loro futuro insieme. La storica dama del Trono Over, però, potrebbe non essere l'unica a concludere il proprio percorso nel dating-show dopo una lunghissima partecipazione.

Rumor di questi giorni, infatti, sostengono che Gemma potrebbe partecipare solo a poche puntate di Uomini e Donne, salvo poi dire addio agli studi Elios mano nella mano con il suo presunto nuovo compagno.

Da settimane, infatti, sul web si dice che Galgani avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un giovane (la cui identità non è ancora trapelata): siti e riviste fanno sapere che la 73enne si sarebbe fidanzata durante l'estate e che al rientro dalle vacanze comunicherà il tutto a Maria De Filippi.

Nessuna novità, invece, sugli altri veterani del parterre: Riccardo, Armando e Roberta sarebbero ancora single e quindi già pronti a rimettersi in gioco per l'ennesimo anno, nella speranza che sia quello buono per trovare l'anima gemella.