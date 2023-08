Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra Amara in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Demir Yaman deciderà di mettere fine la relazione clandestina con Umit per iniziare un futuro felice accanto a Zuleyha Altun ed i loro bambini.

Anticipazioni Terra amara: Demir inizia una relazione clandestina con Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit arriverà a Cukurova per prendere posto come nuova direttrice dell'ospedale. Molto presto il pubblico scoprirà che la donna è in realtà una complice di Fikret assoldata per rovinare la famiglia Yaman.

La dottoressa infatti avrà il compito di sedurre Demir per rovinare le sue nozze con Zuleyha. Un piano che non andrà totalmente per il verso giusto visto che Umit finirà per innamorarsi perdutamente del ricco imprenditore, tanto da iniziare con lui una relazione clandestina. I due infatti trascorreranno un weekend d'amore ad Instanbul dove Demir confiderà all'amante di aver intenzione di divorziare da Zuleyha. Purtroppo un inconveniente che capiterà alla protagonista cambierà per sempre il corso degli eventi.

Il ricco imprenditore lascia l'amante dopo la dichiarazione d'amore di Zuleyha

Nelle prossime puntate della soap opera, Zuleyha verrà ritrovata dalla guardia civile e da Demir nel bosco con una gamba bloccata in una trappola per animali.

In ospedale, la protagonista rivelerà al marito di essere innamorata di lui. Il giovane Yaman a questo punto comprenderà di doversi allontanare per sempre da Umit nonostante si senta in colpa per le false promesse che le ha fatto. Il primo tentativo di mettere fine alla relazione clandestina verrà interrotto dall'arrivo di Sevda a casa di Umit.

Nonostante questo, Demir troverà il coraggio di parlare a cuore aperto alla direttrice dell'ospedale. Il figlio della defunta Hunkar si scuserà con l'amante per averla illusa per poi informarla di aver intenzione di concedere una seconda possibilità al matrimonio con Zuleyha.

Demir chiede a sua moglie di sposarlo

Una volta libero dalla storia clandestina con Umit, Demir organizzerà una cena a lume di candela con sua moglie.

In questa circostanza, il ricco imprenditore chiederà a Zuleyha di sposarlo nuovamente dopo averle regalato un prezioso anello di brillanti. I due a questo punto si giureranno amore eterno per poi passare una romantica notte di passione. In questo modo, Zuleyha e Demir appariranno per la prima volta felici l'uno nelle braccia dell'altro, sebbene ci sia sempre l'incognita di Umit che con tutta probabilità non apparirà disposta a rinunciare al suo ex amante.