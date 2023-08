Accadranno diverse novità nel corso delle prossime puntate di My home my destiny che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Ekrem e Meltem decideranno di fuggire in America. Zeynep, invece, pronuncerà il discorso di commiato il giorno che le verrà consegnata la laurea in giurisprudenza.

Anticipazioni My home my destiny: Ekrem e Meltem scappano in America

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Nermin scoprirà tutti i guai combinati dal marito. Un ufficiale giudiziario si recherà a casa sua per fare un'ispezione dopo una denuncia per frode.

Ekrem e Meltem, a questo punto, decideranno di scappare in America in compagnia della loro figlia di lei. Un momento complicato da cui la madre adottiva di Zeynep non saprà come uscirne, nonostante debba restare accanto alla figlia, visto che finalmente riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.

Zeynep consegue la laurea

Nei prossimi appuntamenti della serie tv, Zeynep conseguirà la laurea dopo essere riuscita a trovare un equilibro grazie alle nozze con il marito Mehdi (İbrahim Çelikkol). Per questo motivo tutti i parenti parteciperanno alla consegna della laurea. Zeynep farà il discorso di commiato che Emine ascolterà da lontano, visto che le due non si parlano da quando Zeynep ha scoperto che l'amica ha una relazione con l'ex Faruk.

Una storia che continuerà nonostante diversi ostacoli, visto che il padre di Faruk vuole che il figlio si sposi con Selin per puri interessi economici.

La giovane rivolge parole d'amore a Mehdi durante il suo discorso di laurea

Nel suo discorso Zeynep ringrazierà Sakine e Nermin per averla supportata, e rivolgerà parole d'amore e di stima verso Mehdi: Zeynep sottolineerà di amare il marito con tutto il cuore.

La giovane inoltre dedicherà il conseguimento della laurea in giurisprudenza al fratello defunto Remzi. Zeynep immaginerà il fratello mentre da lontano ascolta il suo discorso.

Zeynep, infatti, aveva promesso al fratello che avrebbe studiato per avere un futuro migliore. Il conseguimento della laurea di Zeynep sancirà la fine della prima stagione della serie tv turca e farà da preludio a molti colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno nel corso della seconda stagione edizione.

La serie turca da questa settimana va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Gli episodi già trasmessi sono recuperabili sulla piattaforma Mediaset Infinity.