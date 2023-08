Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana in televisione. Le trame turche della serie tv con Demet Ozdemir svelano che Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) correrà un pericolo mortale. Il meccanico infatti verrà pugnalato da un malvivente destando la disperazione della moglie Zeynep.

Anticipazioni My home my destiny: Mehdi scopre che Bayram è stato rapito

Nelle scorse puntate di My home my destiny Zeliha ha buttato fuori casa Bayram, reo di essersi ubriacato in presenza dell'assistente sociale che stava facendo un colloquio a Zeynep e Mehdi per prendere in affidamento Kibrit (Helin Kandemir).

L'uomo ha cominciato a vivere da barbone e Bayram ha rischiato di essere schiacciato da un treno in corsa. Per questo motivo Mehdi, durante le prossime puntate, deciderà di guardare le spalle al suocero, sopratutto quando Nuh lo informerà che è stato rapito da alcuni malviventi a cui doveva dei soldi.

Il capo dei malviventi pugnala alle spalle Mehdi

Nelle prossime puntate della soap opera turca, Mehdi non penserà a se stesso e ai rischi, tanto da offrire 20.000 lire turche per liberare il suocero da un garage, dov'è stato nascosto da alcuni delinquenti. Il capo dei malviventi innescherà con Mehdi una terribile colluttazione che culminerà con la vittoria di quest'ultimo. Un errore di valutazione molto grave visto che Mehdi verrà pugnalato alle spalle, tanto da rendere necessario l'intervento immediato di un'ambulanza che lo porterà alla più vicina clinica.

Zeynep capisce di essere innamorata del marito

I sanitari decideranno di operare immediatamente Mehdi per arginare l'emorragia provocata dalla pugnalata al basso ventre. L'equipe non scioglierà la prognosi, tanto che Zeynep sprofonderà nella più assoluta disperazione. In questo frangente la ragazza capirà di essere profondamente innamorata del marito, tanto da volergli restare accanto nonostante temi che sia il padre del bambino che attende Benal.

Il salvataggio di Bayram consoliderà il rapporto tra Zeynep e Mehdi.

Tuttavia la strada della felicità per la coppia sembrerà essere ancora in salita. Benal non sarà per nulla disposta a stare con le mani in mano dopo aver scoperto che Mehdi è stato ricoverato in ospedale dopo un'aggressione. La domestica si metterà in contatto con Cemile chiedendole di aiutarla a incontrare il suo ex amante in ospedale. Benal riuscirà nel suo intento? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.