La coppia formata da Ale e Federico è stata una delle più chiacchierate dell'ultima edizione di Temptation Island.

Come risaputo i due hanno scelto di uscire separati dal programma decidendo di interrompere il loro rapporto, ma nella giornata di ieri Ale è tornata sui social chiedendo agli utenti di non rivolgere offese e insulti all'indirizzo del suo ex.

Le parole dell'ex protagonista

"Ciao a tutti. Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio. Siete stupendi. Colgo l’occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico" ha dichiarato Ale, difendendo in qualche modo l'ex fidanzato da quanto circola in rete a suo carico.

"Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per motivi che ben conoscete - ha proseguito sempre su Instagram - è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. È lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti. Grazie a tutti”.

Separato da Federico si, insultarlo offendendo in qualche modo anche la propria di storia (considerati gli anni trascorsi insieme) no.

La storia di Ale e Federico

In origine era stata Ale a scrivere a Temptation Island desiderosa di ricevere maggiori sicurezze da Federico: lei sognava un matrimonio e dei figli, lui invece non si sentiva pronto a compiere questi passi. Una volta iniziato il programma Federico ha ha più volte dichiarato di non essere innamorato della compagna ma di vederla più come una sorella sostenendo di aver rimandato a oltranza la fine del loro rapporto non per via di un sentimento ma per non far soffrire la compagna.

All'interno del villaggio dei fidanzati, Federico si è poi notevolmente avvicinato alla single Carmen tanto da metterla in imbarazzo con i suoi atteggiamenti. Nel vedere il compagno vicino alla tentatrice, Ale ha chiesto il falò di confronto anticipato ma lui non si è presentato.

A quel punto ha chiesto al conduttore di non mostrare più al compagno alcun video che riguardasse il suo percorso con il proprio di tentatore, ecco che il giorno dell'ultima puntata la coppia si è ritrovata al falò di confronto e lo stesso Federico ha più volte dimostrato un atteggiamento irriverente, tanto da costringere Filippo Bisciglia ad intervenire. Al momento di scegliere il da farsi, entrambi hanno ribadito l'intenzione di uscire da single.