Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che ci sarà spazio per una serie di drammatici eventi che avranno come protagonista Mehdi. Questi si ritroverà in pericolo di vita e si vedrà costretto a lottare tra la vita e la morte nel corso dei prossimi episodi previsti su Canale 5.

Spazio anche alle vicende di Faruk che finirà per spingersi oltre con la bella Emine, al punto da finire a letto con lei.

Mehdi rischia la vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di My home my destiny rivelano che Mehdi si metterà sulle tracce del suocero dopo che verrà cacciato di casa dalla moglie.

Beyrem si ritroverà coinvolto in una situazione pericolosa: degli uomini che devono ricevere dei soldi da lui lo sequestreranno e lo metteranno in pericolo. Mehdi riuscirà a scoprire cosa sta succedendo e, immediatamente, si recherà nel posto in cui viene tenuto prigioniero, con lo scopo di liberarlo.

Tra Mehdi e questo gruppo di malviventi nascerà un duro scontro che porterà ad una conseguenza nefasta: Mehdi verrà pugnalato e cadrà a terra.

Zeynep provata per le sorti di Mehdi nelle nuove puntate della soap opera turca

Le condizioni di salute dell'uomo appariranno drastiche e, quando arriverà in ospedale, i medici informeranno i suoi cari della drammaticità della situazione. Mehdi, quindi, lotterà tra la vita e la morte con Zeynep affranta per ciò che è capitato a suo marito.

E poi ancora, le nuove anticipazioni di My home my destiny rivelano che ci si soffermerà sulle vicende di Faruk, il quale inizierà un serrato corteggiamento nei confronti di Emine. In un primo momento, l'uomo riuscirà a strappare un bacio alla ragazza, la quale però non si fiderà di lui e inizierà a temere che il suo sia un piano studiato a tavolino per far ingelosire Zeynep.

Faruk e Emine a letto insieme

Alla fine, però, Faruk proverà a convincere in tutti i modi Emine che non è questa la realtà dei fatti, lasciandole intendere di provare davvero qualcosa di forte per lei. L'uomo la inviterà ad una cena romantica a casa sua dove non farà altro che riempirla di complimenti per tutta la durata della serata, fino ad arrivare al momento del dopocena.

Emine si lascerà andare a qualche bicchiere di vino in più e, alla fine, cederà al corteggiamento serrato di Faruk.

I due finiranno a letto insieme e passeranno così una notte d'amore che potrebbe segnare l'inizio di una nuova relazione nelle dinamiche della soap.