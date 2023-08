Dopo la morte di Hunkar Yaman, in Terra amara cominceranno le indagini per scoprire chi l'abbia assassinata. Zuleyha sospetterà subito di Behice e si metterà al lavoro per trovare le prove che confermino i suoi sospetti. Grazie a un ex commissario in pensione, riuscirà a trovare le informazioni che le servono e non esiterà ad accusare pubblicamente Behice di essere un'assassina. A questo punto, la zia di Mujgan sembra essere con le spalle al muro.

La morte di Hunkar: Zuleyha sospetta di Behice e comincia a indagare

In Terra Amara, la morte di Hunkar avrà lasciato nella disperazione più cupa soprattutto Demir, Fekeli e Zuleyha.

Quest'ultima sospetterà subito che a uccidere la suocera sia stata Behice, e comincerà a indagare.

Zuleyha dovrà trovare le prove per smascherare la zia di Mujgan e per questo affiderà le indagini a un detective privato. Si tratta di un ex commissario di polizia in pensione, amico di Zuleyha. Intanto, anche Demir cercherà di scoprire chi abbia assassinato la madre e prometterà una ricompensa a chiunque gli fornirà informazioni utili.

Zuleyha scopre che Behice ha ucciso i due precedenti mariti

Ben presto, si presenterà dinnanzi a Demir un tassista che gli rivelerà di aver portato alle rovine di Cukurova, dove é stato trovato il copro di Hunkar, una donna che corrisponde alla descrizione di Behice.

Demir, furioso, affronterà la donna, arrivando persino a cercare di strangolarla. Solo l'intervento di Zuleyha e Sevda eviterà il peggio.

Altun, sempre più convinta che la zia della dottoressa sia l'assassina della suocera, riuscirà finalmente a trovare quello che serve per smascherarla. Il detective privato infatti, le porterà le prove degli omicidi commessi da Behice in passato.

Si tratta della stessa documentazione che aveva ottenuto Hunkar a suo tempo e che le è costata la vita. Behice, con la complicità del padre di Mujgan, aveva ucciso i suoi due precedenti mariti per entrare in possesso della loro eredità. Questa scoperta non farà altro che confermare l'ipotesi che Behice abbia eliminato Hunkar per avere campo libero con Fekeli.

Altun accusa pubblicamente Behice di essere un'assassina

Zuleyha, quindi, sarà ormai certa che Behice abbia assassinato Hunkar per poter poi mettere le mani sul patrimonio di Fekeli. Convinta di tutto ciò, non esiterà a raggiungere Behice al Circolo. Qui ci sarà anche Mujgan, che assisterà attonita alle accuse che Zuleyha muoverà alla zia.

La moglie di Demir non si farà scrupoli ad accusare pubblicamente Behice di essere un'assassina. Non solo la accuserà di aver ucciso i suoi due ex mariti, ma anche Hunkar.