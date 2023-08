Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo drammatico colpo di scena che avrà come protagonista Leyla.

La bambina cadrà accidentalmente dal balcone di casa e si ritroverà in serio pericolo di vita. Immediata la reazione di Zuleyha che, di fronte alla possibilità di perdere sua figlia, non potrà fare altro che lasciarsi andare alla disperazione assoluta.

La piccola Leyla cade dal balcone di casa ed è in pericolo: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita dopo la sparizione nel nulla di Demir e, come se non bastasse, dovrà affrontare un nuovo dramma che rischia di compromettere la sua esistenza.

La protagonista femminile della soap opera turca, infatti, farà i conti con la caduta dal balcone di sua figlia Leyla.

La piccola stava giocando, da sola, quando a un certo punto finirà per cascare giù dal balcone perdendo l'equilibrio e ritrovandosi così sul pavimento della villa.

Un momento di grande paura e disperazione, in primis per mamma Zuleyha, la quale assisterà in presa diretta alla drammatica scena.

Zuleyha disperata per le sorti di sua figlia Leyla: anticipazioni Terra amara

Al suo fianco ci sarà Fikret che, dopo essersi reso conto della drammaticità della situazione, prenderà subito in braccio la bambina e assieme a sua mamma correranno in ospedale per tutti i dovuti controlli medici.

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che i medici sottoporranno subito la bambina a una serie di accertamenti e alla fine decideranno di procedere con una piccola operazione.

La protagonista femminile della soap vivrà dei veri e propri momenti di incubo e terrore in attesa che la situazione possa ristabilirsi.

Tutto andrà nel migliore dei modi e, solo così, Zuleyha potrà tirare un sospiro di sollievo e riabbracciare così la sua piccola amata Leyla.

Nuovo amore in arrivo per Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni di queste nuove puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo uomo che farà breccia nel cuore della donna.

Trattasi di Hakan, un nuovo ricco e misterioso imprenditore che arriverà a Cukurova e riuscirà a far breccia nel cuore della protagonista femminile della soap opera turca.

Dopo un inizio rapporto conflittuale, tra i due sboccerà l'amore al punto che decideranno di organizzare il loro fatidico matrimonio e iniziare così una nuova vita insieme.