Cambio programmazione per Terra amara a partire dal 2 settembre. Il palinsesto della soap opera pomeridiana di Canale 5 subirà delle nuove modifiche e ci sarà spazio anche per il ritorno al sabato pomeriggio.

Un ritorno che, sicuramente, renderà felici i tantissimi fan e appassionati della soap opera turca, i quali però dovranno abituarsi ad una programmazione differente rispetto a quella abituale, dato che le nuove puntate andranno in onda in versione ridotta.

Cambio programmazione per Terra amara dal 2 settembre: la soap anche di sabato

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra Amara a partire dal prossimo 2 settembre, prevede un ritorno stabile della soap nella fascia del sabato pomeriggio.

In questo modo, quindi, per la prima parte del mese di settembre, le nuove puntate torneranno in onda sette giorni su sette in daytime.

Tuttavia, a differenza di quanto è accaduto nel corso delle passate stagioni televisive, la messa in onda della soap opera nella fascia del sabato pomeriggio, subirà delle modifiche e non sarà in onda con la consueta puntata extra-large.

Puntate ridotte per Terra amara al sabato e stop di domenica: cambio programmazione settembre

L'appuntamento con Terra amara, infatti, dal 2 settembre è in programma sempre nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 e sarà seguito da La Promessa e My home my destiny.

Gli spettatori, quindi, dovranno abituarsi ad una programmazione diversa nel weekend di Canale 5, dato che dal 17 settembre in poi, con il ritorno di Amici 23, si assisterà anche alla cancellazione definitiva della puntata domenicale, in onda attualmente dalle 14:30 alle 15: 30 circa.

Tornando alla programmazione del sabato pomeriggio, non si esclude che Mediaset possa testare tutte le soap attualmente in onda su Canale 5, anche nel pomeriggio festivo, così da evitare di "consumare" un cospicuo numero di episodi di Terra amara e arrivare al più presto al gran finale di sempre.

Zuleyha prende il comando di villa Yaman: anticipazioni Terra amara

Intanto, le nuove anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime settimane autunnali, rivelano che Zuleyha si ritroverà a prendere in mano le redini di villa Yaman.

Dopo la morte di Hunkar, la donna giungerà ad un accordo con Demir e insieme decideranno che sarà lei a gestire l'intera tenuta.

Di conseguenza, Zuleyha farà convocare tutti i dipendenti della tenuta e farà loro un discorso motivazionale, chiedendogli di portare avanti tutti gli impegni che erano stati già presi con la direzione di Hunkar, dato che il suo scopo sarà quello di "imitare" la signora di Cukurova e portare avanti il suo buon lavoro svolto nel corso degli anni.