Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 28 agosto al 1° settembre 2023, rivelano che Damiano si ritroverà a dover gestire l'intricata situazione che lo vede protagonista, dopo essere stato corrotto da Eduardo Sabbiese.

Marina, invece, dopo aver preso atto della dura presa di posizione di Roberto Ferri circa il loro legame, si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso.

Occhi puntati anche su Renato che, in questi nuovi appuntamenti della soap, si mostrerà geloso della sua ex.

Damiano corrotto: anticipazioni Un posto al sole al 1° settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole al 1° settembre, rivelano che Damiano e Viola si ritroveranno a parlare insieme dell'episodio della pistola che il piccolo Manuel aveva trovato e successivamente portato ad Antonio.

Damiano resterà profondamente colpito dalla piena fiducia di Viola nei suoi confronti e finirà per sentirsi in colpa per quanto sta accadendo.

Viola, infatti, non sa che Damiano è ormai un poliziotto corrotto, dato che ha scelto di scendere a patti col boss Eduardo Sabbiese e il suo scagnozzo Tony.

Tuttavia, pur mostrandosi fortemente combattuto, Damiano porterà avanti il suo piano ai danni delle indagini di Eugenio.

Damiano in crisi tra Eugenio ed Eduardo: anticipazioni Un posto al sole al 1° settembre

Le anticipazioni della soap opera rivelano che quando il poliziotto incrocerà Eugenio Nicotera in Procura, gli chiederà delle informazioni sul caso della pistola e riuscirà ad avere delle informazioni preziose.

Eugenio, convinto e sicuro del fatto che Damiano sia un poliziotto integerrimo, gli parlerà senza problemi dell'imminente operazione che dovranno affrontare per colpire il boss Sabbiese.

In questo modo, quindi, gli fornirà una serie di informazioni preziose con le quali Damiano potrebbe aiutare Eduardo ad evitare il carcere duro.

Quale sarà, a questo punto, la scelta del poliziotto? Tradirà Eugenio oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Marina viene colta da un malore: anticipazioni Un posto al sole al 1° settembre

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 agosto in poi, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina, la quale deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio di Roberto.

La donna, quindi, si dirà pronta a trasferirsi nella nuova villa appena ristrutturata ma prima si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso che desterà non poche preoccupazioni.

Renato, invece, continuerà a patire la relazione che si è venuta a creare tra la sua ex Giulia e il dottor Luca: l'uomo è convinto che nessuno sia in grado di capirlo e non potrà nascondere la sua sofferenza e la sua gelosia.