Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 2 agosto, Behice mostrerà a Mujgan le prove che accertano che Fikret è un impostore. Intanto, Ali Rahmet parlerà con Yilmaz per prepararlo all'incontro con gli Yaman e lo stesso farà anche Hunkar con suo figlio. Successivamente, le due famiglie si incontreranno al circolo per giungere ad un accordo per porre fine alle faide tra di loro, ma la reazione di Demir non sarà positiva. Infine, Fekeli si recherà a Kuzdere insieme a suo nipote, ma un ostacolo li fermerà sulla strada e i due saranno vittima di un agguato.

Fekeli e Hunkar propongono ai figli un incontro con le famiglie

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Fekeli parlerà con Yilmaz proponendogli di incontrare la famiglia Yaman per trovare una soluzione definitiva al problema che stanno vivendo. Infatti, le faide tra le due famiglie di Cukurova non sono finite, soprattutto da quando Akkaya ha appreso di essere il padre biologico di Adnan. Intanto, anche Hunkar chiederà a Demir di presenziare all'incontro e di pensare al bene dei bambini prima del proprio, poiché non meritano di vivere infelici vedendo i propri genitori litigare ogni giorno. Invece, Behice mostrerà a Mujgan il passaporto che prova senza ombra di dubbio che Fikret è un impostore.

Demir litiga con Yilmaz e scatena la furia di Zuleyha

Successivamente, le due famiglie si recheranno al circolo per parlare insieme e trovare un accordo comune. Arrivati all'incontro, Fekeli prenderà la parola dicendo ai presenti che bisognerebbe pensare al bene dei bambini, anche Hunkar sarà d'accordo con le parole del suo amato.

A questo punto, Ali Rahmet si rivolgerà a Mujgan dicendole che il divorzio è la scelta più giusta per tutti, ma la dottoressa Hekimoglu risponderà che attualmente non può prenderlo in considerazione. Nel frattempo, Demir alzerà il tono di voce e negherà subito la possibilità di separarsi da sua moglie anche se questo dovesse significare l'infelicità della sua famiglia, scontrandosi con Yilmaz.

Per questo motivo, Zuleyha si infurierà con suo marito e andrà via insieme ad Hunkar.

Fekeli rischia di morire in un agguato in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Fekeli riceverà una chiamata da un suo dipendente che lo avviserà che uno dei mulini di sua proprietà sta andando a fuoco. A questo punto, l'uomo si metterà alla guida in compagnia di suo nipote e si dirigerà a Kuzdere per verificare personalmente l'accaduto, però sulla strada troverà una fila di massi che gli bloccheranno il passaggio. L'uomo uscirà dalla vettura per liberare la strada ma, nascosti tra le rocce, dei malavitosi armati saranno pronti ad aprire il fuoco.