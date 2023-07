Nella puntate del 2 e 3 agosto della soap opera turca di Canale 5 Terra amara giungerà il momento dell'agguato ordito dagli uomini di Ankara ai danni dell'ignaro Fekeli. Sarà in tale circostanza che gli spettatori scopriranno la verità circa l'identità di Fikret. Nel frattempo Yilmaz assisterà alla conferenza stampa organizzata dal nemico Demir, apprendendo che l'uomo non intende in alcun modo farsi da parte con il piccolo Adnan. A Yilmaz non resterà altro da fare che rendersi protagonista di un gesto a dir poco sconvolgente. Nello specifico, il giovane Akkaya farà sparire il bambino dal lettino, allontanandolo dalla villa.

Anticipazioni Terra amara, puntata 2 agosto: Fikret non è chi dice di essere

Continuerà a tenere banco il mistero legato al nuovo arrivato. Quando Sermin incontrerà Fikret non potrà fare a meno di fargli una certa domanda, la cui risposta lascerà intendere che il ragazzo nasconda qualcosa. A quanto pare Fikret non è chi sostiene di essere! Davanti a queste incertezze, Sermin metterà subito al corrente Behice. Nel frattempo quest'ultima avrà tra le mani una prova inconfutabile circa la vera identità del presunto nipote di Fekeli e informerà sua nipote Mujgan del suo piano.

Intanto Fikret e Fekeli saranno indaffarati con un incendio che colpirà il mulino di Kuzdere. Lungo la strada, però, li attende un agguato.

Le anticipazioni della soap opera turca svelano che i due uomini saranno bloccati da una fila di masse e fra essi si nasconderanno degli uomini armati.

Spoiler Terra amara, puntata 3 agosto: la sorte di Fekeli

Nell'appuntamento di giovedì 3 agosto di Terra Amara, l'agguato a Fekeli, organizzato dagli individui di Ankara, avrà inizio.

La vittima subirà un'aggressione, ma sarà salvato grazie all'intervento provvidenziale di Fikret. Il giovane si metterà all'inseguimento dei malviventi, facendo mostra del suo coraggio. Poco dopo, però, si scoprirà che in realtà Fikret non è altro che un complice degli uomini di Ankara!

Nel frattempo si infittirà sempre di più la vicenda che ha coinvolto il piccolo Adnan.

Demir approfitterà di una conferenza stampa per mettere in chiaro ogni cosa, confermando che il bambino è il figlio biologico di Yilmaz Akkaya ma non avrà alcuna intenzione di lasciarlo andare in quanto lo ha cresciuto lui.

Adnan rapito da Yilmaz

A questo punto, qualunque sia l'esito del test di paternità, Demir vuole continuare ad essere il padre di Adnan, mettendo in grande difficoltà Yilmaz. Per tutta risposta, quest'ultimo non se ne starà a guardare ma si renderà protagonista di un gesto alquanto sconcertante. Nello specifico, Yilmaz rapirà il bimbo dalla sua stanza e lo porterà lontano dalla villa, strappandolo non solo dalle braccia del suo nemico ma anche da quelle di sua madre Zuleyha.