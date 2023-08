Le nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre, potrebbero essere caratterizzate dallo scontro decisivo tra Marina e Lara.

Le due storiche rivali della soap opera serale in onda su Rai 3, potrebbero così ritrovarsi alla resa dei conti e questa volta, la signora Giordano, rischierebbe di perdere le staffe al punto da diventare pericolosa con la compagna di Roberto Ferri.

Marina, Roberto e Lara: la resa dei conti nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le ultime puntate della soap trasmesse prima della sosta estiva su Rai 3, sono state caratterizzate dalla presa di coscienza di Marina in merito alle bugie portate avanti da Lara nei confronti di Ferri.

La dark lady di Palazzo Palladini è ormai convinta e certa del fatto che Lara e Roberto non siano i veri genitori del piccolo Tommaso, motivo per il quale vorrà far aprire gli occhi al suo uomo.

Eppure, il primo tentativo di Marina non ha dato l'esito sperato e Ferri ha perso le staffe nei suoi confronti, al punto da ammettere di essere totalmente stufo del suo atteggiamento e dei suoi dubbi in merito al piccolo Tommaso.

Marina ha dovuto incassare il colpo, cedendo così la vittoria alla sua acerrima nemica che, ovviamente, non ha potuto fare altro che festeggiare, felice e contenta per la reazione di Ferri.

Marina pericolosa con Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Ebbene, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 durante il mese di settembre, ecco che Marina potrebbe prendersi la sua rivincita e scagliarsi duramente contro la rivale.

Non si esclude che, pur di riuscire a dimostrare a Roberto che Tommaso non è davvero suo figlio, Marina possa diventare pericolosa nei confronti di Martinelli.

Tra le due donne si arriverà, indubbiamente, alla fatidica resa dei conti finale e Lara potrebbe ritrovarsi in serio pericolo per via della spietatezza di Marina, stufa di essere presa in giro dalla rivale.

Insomma, la situazione potrebbe sfuggire di mano a Marina e assumere una piega del tutto inaspettata: riuscirà la signora Giordano a portare alla luce le menzogne e le bugie di Lara Martinelli?

Viola chiude con suo marito nelle prossime puntate di Un posto al sole di settembre?

In attesa di scoprirlo, l'attenzione nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole di settembre, sarà incentrata anche sulle vicende di Viola.

La figlia di Ornella, infatti, si renderà conto di sentire un trasporto sempre più profondo e intenso nei confronti di Damiano.

Il poliziotto non riuscirà a esserle indifferente, motivo per il quale Viola potrebbe ritrovarsi a mettere seriamente in discussione il suo matrimonio col magistrato Crovi.