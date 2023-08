Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 3 agosto, Fekeli cadrà nella trappola di alcuni malviventi intenzionati a sbarazzarsi di lui. Intanto, Demir convocherà una conferenza stampa perché vorrà dichiarare Adnan non è suo figlio, notizia che metterà per sempre a tacere i pettegolezzi degli abitanti di Cukurova. Successivamente, Yilmaz si recherà a villa Yaman e rapirà il piccolo Adnan portandolo con sé, ma sul tragitto troverà Saniye che avrà una reazione inaspettata. Infine, Gulten allarmerà Zuleyha che suo figlio è scomparso dalla sua camera.

Fekeli è vittima di un agguato, ma Fikret riesce a salvarlo

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Fekeli andrà a visionare personalmente l'incendio appiccato ad uno dei mulini di cui è proprietario, ma sulla strada troverà un impedimento: una fila di massi disposti intenzionalmente per bloccargli il passaggio. A questo punto, dei malviventi dietro alcune rocce apriranno il fuoco contro l'uomo per sbarazzarsi di lui, ma il tempestivo intervento di Fikret scongiurerà il peggio. Poi, il nipote di Ali Rahmet seguirà i delinquenti e si scoprirà fossero complici dell'agguato.

Demir convoca una conferenza stampa per un annuncio

Nel frattempo, Demir convocherà la stampa per una conferenza del tutto eccezionale: l'uomo ha intenzione di rivelare la verità più comoda per lui per mettere a tacere le voci che girano tra gli abitanti di Cukurova.

Pertanto, il signor Yaman dichiarerà di aver scoperto soltanto dopo aver sposato Zuleyha che questa fosse incinta e che per l'amore che prova per sua moglie decise di crescere Adnan come se fosse stato suo figlio. Dopodiché, Demir rivelerà che è Yilmaz il padre di Adnan, ma che non rinuncerà a lui per nessuna ragione al mondo.

D'altra parte, anche Akkaya non vorrà perdere suo figlio ora che conosce la verità e giurerà vendetta al suo nemico.

Yilmaz porta via il piccolo Adnan da villa Yaman in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Yilmaz, ormai distrutto dalla continua ostilità con Demir e dalla distanza con suo figlio, entrerà nella villa per rapire Adnan e portarlo con sé.

Tuttavia, quando l'uomo uscirà dalla tenuta incontrerà Saniye sulla strada che inaspettatamente deciderà di farlo passare senza avvisare nessuno. Successivamente, la moglie di Gaffur si domanderà se abbia fatto la cosa giusta e come la prenderebbe Hunkar se dovesse scoprire quello che ha fatto. Infine, Gulten porterà il biberon al piccolo Adnan nella sua stanza ma non riuscirà a trovarlo per tutta la villa. A questo punto, la domestica allarmerà Zuleyha perché suo figlio è scomparso.