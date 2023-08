La soap opera turca My home my destiny continua a regalare tanti colpi di scena. Gli spoiler sugli episodi che occuperanno la programmazione di Canale 5 dal 7 all’11 agosto 2023 svelano che Ekrem, il padre adottivo di Zeynep Göksu, costringerà Mehdi Karaca a tacere sul suo tradimento. Non vorrà che Nermin sappia che ha una relazione extraconiugale con un’altra donna, da cui è nata anche una figlia.

Benal sarà in procinto di lasciare la città, dopo aver capito di non avere alcuna possibilità di ritornare al fianco dell’ex Mehdi.

Trame My home my destiny, fino all’11 agosto: Benal svela a Cemile di aspettare un figlio da Mehdi

Nelle puntate in programma su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 agosto Mehdi, dopo aver avuto un confronto con Nermin, spingerà Zeynep a continuare a frequentare l’università per realizzare il suo sogno di diventare avvocato. Nermin farà ragionare Mehdi e lo accuserà di aver plagiato la figlia.

Intanto Benal confesserà a Cemile di aspettare un figlio da Mehdi, facendole vedere il risultato del test di gravidanza. A questo punto verrà invitata da Sultan e Cemile a non dire a nessuno di essere incinta.

Mehdi chiederà al professore di Zeynep di aiutare la moglie, invece Faruk regalerà delle scarpe costose a Emine.

Nermin accoglie Benal a casa sua, Mehdi e Zeynep ottengono la custodia di Kibrit

Successivamente Zeynep apprenderà dal suo insegnante che potrà sostenere gli esami, invece Mehdi avrà un litigio con Faruk. Proprio a quest’ultimo Nermin confiderà di sentirsi sola. Nel contempo Bayram ruberà delle bottiglie di vino da un negozio di liquori, invece Sultan inviterà Emine a frequentare Nuh.

Nermin, su invito di Zeynep, accetterà di accogliere Benal a casa sua. Ekrem ricatterà Mehdi dicendosi disposto a dargli avere dei soldi per non svelare alla moglie che ha un’amante e una figlia segreta. Mehid, però, non accetterà la proposta.

Mehdi e Zeynep otterranno la custodia di Kibrit. In più il meccanico dirà alla sorella Cemile di amare la moglie, e alla scena assisteranno anche Zeynep e Kibrit, che rimarranno senza parole.

Mehdi rimarrà deluso quando Zeynep non reagirà alla sua dichiarazione d’amore.

Benal ferita dall’ex Mehdi, Zeynep furiosa con Sakine

Cemile, per impedire a Benal di rovinare il matrimonio di Mehdi e Zeynep, troverà un modo per farla allontanare. Sultan proporrà all’infermiera di accettare del denaro per abortire e rifarsi una nuova vita altrove. Mehdi, quando troverà Benal davanti al cancello di casa sua, le ribadirà di provare dei sentimenti soltanto per la moglie. Ferita dalle parole del suo ex, sarà decisa a partire.

Intanto a non gradire la presenza di Kibrit a casa di Mehdi e Zeynep sarà Yasemin. Intanto Zeynep si arrabbierà con la madre Sakin, mentre si preparerà per prendere parte alla festa di primavera organizzata da Nermin ed Ekrem nella loro villa in campagna. Tra gli invitati ci sarà anche Faruk.