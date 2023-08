La soap opera Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano grandi cambiamenti.

I rapporti tra Fekeli, Behice e Mujgan inizieranno a scricchiolare dopo la morte di Hunkar, ma peggioreranno decisamente dopo l'addio a Yilmaz. Behice troverà inutile restare al ranch e convincerà Mujgan a partire con lei per Istanbul. La dottoressa, tuttavia, chiederà comprensione a Fekeli e si scuserà con lui per avergli portato via suo nipote.

Anticipazioni Terra amara: Behice e Mujgan lasceranno il ranch

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto ci sarà un altro grave lutto a Cukurova.

Yilmaz morirà a causa di un incidente lasciando nella disperazione Fekeli e la sua famiglia. Behice conterà di ricavare un guadagno dall'eredità dell'uomo, male sue aspettative saranno deluse e restare a Cukurova non avrà più senso per lei. Il rapporto con Fekeli, inoltre, andrà sempre a peggiorare a causa dei modi bruschi della donna con Nazire e di tutti i sotterfugi usati con sua nipote.

Per Behice non sarà difficile convincere Mujgan che il trasferimento a Istanbul è la cosa migliore per loro e Kerem Ali. Intanto Fekeli non sarà informato di questa importante decisione e verrà a saperlo per caso.

Prossime puntate: Fekeli soffrirà salutando Kerem Ali

Le prossime puntate di Terra Amara vedranno in primo piano la partenza di Mujgan e Behice per Istanbul.

Fekeli avrà il cuore spezzato nel doversi separare dal piccolo Kerem Ali, tanto che non guarderà nemmeno le due donne al momento dei saluti.

Mujgan sarà dispiaciuta per come sono andate le cose, ma Fikret ignorerà le sue scuse e considererà l'allontanamento di suo nipote come un tradimento. L'uomo si sentirà completamente solo dopo aver perso anche il piccolo Kerem Ali e non riuscirà a perdonare Mujgan.

Mujgan chiederà un'altra possibilità a Fekeli grazie a Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret aiuterà Mujgan a parlare con Fekeli e lo convincerà ad andare in albergo da lei.

Quando Ali Rahmet si recherà dalla dottoressa, Behice non perderà occasione per rivendicare l'eredità di Yilmaz., ma Mujgan le chiederà di tacere.

La dottoressa farà capire a Fekeli di non averlo chiamato per una questione economica, ma per chiedergli perdono per tutti gli errori commessi. "Sarai sempre come un padre per me", dirà la donna aprendo il suo cuore, aggiungendo: "Non voglio che mi porti rancore".

Fekeli ascolterà le parole della dottoressa e ancora una volta deciderà di aprire la porta della sua casa. L'uomo accetterà Mujgan e Kerem Ali al ranch, ma escluderà Behice perché la considererà responsabile delle cattive azioni di sua nipote.