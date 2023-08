Proseguono le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 27 agosto al 2 settembre.

A tenere banco sarà l'omicidio di Hunkar che getterà nella disperazione tutta la famiglia Yaman, nonché i lavoratori della tenuta affezionati sinceramente alla signora.

Sevda verrà arrestata e ritenuta colpevole dell'omicidio della donna, ma ben presto verrà scagionata grazie a delle prove che faranno ricredere perfino Demir. L'ex cantante non sarà però al sicuro visto che i paesani, convinti sia comunque lei la responsabile, cercheranno di farle del male, per questo Zuleyha e Demir la inviteranno a trasferirsi presso la villa con loro.

Frattanto, Behice farà di tutto per dimostrarsi estranea ai fatti, anche se Zuleyha capirà fin da subito che è lei la vera colpevole tanto da accusarla pubblicamente.

Zuleyha al fianco di Demir

Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre prendono il via dall'arresto di Sevda per l'omicidio di Hunkar.

Mentre Demir inizierà a dubitare dell'ex cantante, Mujgan correrà dalla zia per chiederle di restare in paese: la dottoressa si scuserà persino per aver dubitato di lei. Ben presto però, Sevda verrà scagionata mentre Zuleyha prometterà a Demir di stare al suo fianco in questo momento difficile pur sottolineando di non provare un sentimento d'amore nei suoi confronti.

Mujgan andrà su tutte le furie quando scoprirà l'esistenza di una lettera in cui il marito confessa a Demir che la moglie ha sparato a Zuleyha. Fikret confesserà di aver rinvenuto la missiva in casa Yaman e di essersene impossessato per proteggere la dottoressa.

Il nipote di Fekeli giustificherà il suo comportamento ostile verso la famiglia Yaman per via di tutto il male che lo zio e poi Yilmaz hanno dovuto sopportare.

Akkaya però non riuscirà a credere fino infondo alla versione di Fikret. Nel frattempo, Saniye farà pace con Zuleyha riconoscendole il ruolo di nuova padrona di casa. Allo stesso tempo, Demir riaccoglierà in casa Gulten chiedendole perdono.

Behice viene ferita gravemente

Dopo che Sevda verrà scagionata e rilasciata, Demir le chiederà perdono per aver dubitato di lei.

In paese però non tutti crederanno alla sua innocenza, un drappello di uomini cercherà così di dare fuoco alla sua casa.

Zuleyha riuscirà appena in tempo a salvare l'ex cantante portandola con se alla villa, dove Saniye non vedrà di buon occhio il suo arrivo. Frattanto, ascoltando una conversazione tra il capo della polizia e Demir circa la morte di Hunkar, Zuleyha si convincerà della colpevolezza di Behice tanto da accusarla pubblicamente durante una riunione al circolo. Fekeli assisterà alla scena e chiederà qualche informazione in più a Zuleyha, la quale però dichiarerà di non avere prove circa le proprie affermazioni. Fekeli chiederà a Behice di ritornare a Istanbul, ma le intenzioni della donna saranno ben altre.

Behice assolderà infatti un complice per fingere di aver subito un'aggressione e allontanare così i sospetti dalla propria persona ma qualcosa non andrà per il verso giusto, tanto che l'uomo sparerà per errore alla donna ferendola gravemente.

A trovarla sarà Mujgan che per ciò che è accaduto alla zia riterrà colpevoli Fekeli e Yilmaz.