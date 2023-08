Uomini e donne cambia programmazione a settembre dopo il buon successo de La Promessa nel daytime estivo di Canale 5?

La trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi è confermatissima nella prossima stagione televisiva Mediaset e, nonostante i buonissimi ascolti registrati dalla soap opera spagnola, non subirà alcun tipo di variazione ne tantomeno sarà soggetta a slittamenti nel palinsesto pomeridiano.

L'atteso ritorno di Uomini e donne nella fascia pomeridiana di Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riprenderà regolarmente da lunedì 11 settembre, quando sarà in onda la prima puntata di questa nuova stagione 2023/2024.

Maria De Filippi sarà alla guida della storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che, lo scorso anno, ha chiuso con una media di oltre 2,8 milioni di fedelissimi e picchi del 31% di share.

Anche quest'anno, a commentare le vicende dei protagonisti del trono classico e del trono over, ci saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La storica coppia di opinionista sarà presente in trasmissione, nonostante le indiscrezioni e le voci di queste ultime settimane, riguardanti una possibile rivoluzione nello studio del talk show Mediaset.

Nessun cambio programmazione per Uomini e donne a settembre

Tina e Gianni non perderanno il loro posto in studio, così come dovrebbe essere confermata la presenza di Tinì Cansino che, a differenza dei suoi due colleghi, è colei che interagisce meno con i vari protagonisti della trasmissione.

E, con il ritorno a settembre, Uomini e donne non subirà alcun tipo di cambio programmazione nella fascia del primo pomeriggio.

La trasmissione sarà regolarmente in onda nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16 circa, prendendo così il posto de La Promessa.

La soap opera spagnola, questa estate, ha sostituito il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, riuscendo a registrare ottimi ascolti nella fascia pomeridiana.

Maria De Filippi fa fuori La Promessa dalla programmazione Mediaset

La media attuale de La Promessa è di oltre 2 milioni di fedelissimi al giorno: numeri che potrebbero crescere ulteriormente in vista del mese di settembre.

Tuttavia, con il ritorno di Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio, la soap dovrà rinunciare a questo fortunatissimo slot orario in daytime.

Al momento, infatti, non è stata ancora resa nota quella che sarà la nuova collocazione della soap nella fascia del pomeriggio.

Intanto, gli autori di Uomini e donne si sono messi già al lavoro per mettere a punto le novità della prossima edizione: grande attesa in primis per i nuovi tronisti di settembre e per le new entry che faranno parte del trono over.