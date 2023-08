Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca My home my destiny, ambientata nei giorni nostri ad Istanbul. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 agosto 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi in facoltà di Zeynep, sulla discussione fra Faruk e Mehdi, sulla gravidanza di Benal, sull'adozione di Kibrit e sulla dichiarazione d'amore di Mehdi alla moglie.

Mehdi aiuta Zeynep

Le anticipazioni di My home my destiny ci segnalano che Zeynep sarà molto triste a causa degli studi all'università.

Mehdi se ne renderà conto e cercherà di consolarla, consigliandole di seguire i suoi sogni e proseguire i suoi studi. Il giovane dirà queste cose alla moglie dopo avere avuto un duro confronto con Nermin in cui lo accusava di aver rovinato la vita alla figlia a cui lei voleva dare un futuro migliore. Il giorno seguente, Mehdi si recherà all'università e chiederà al professore della moglie di essere più indulgente con lei visto che si sono sposati da poco. L'insegnante capirà le motivazioni del giovane e acconsentirà a Zeynep di sostenere nuovamente gli esami. All'uscita, Faruk si presenterà di fronte all'ex per parlarle fino a quando non sopraggiungerà Mehdi e discuterà con lui. Più tardi, l'ex di Zeynep andrà a trovare Nermin che gli confiderà di sentirsi molto sola.

Benal decide di partire

Benal rivelerà a Cemile di essere incinta di Mehdi, mostrandole il test di gravidanza come conferma. A quel punto, la giovane le consiglierà di non dire nulla perché ormai il fratello è un uomo sposato. Più tardi, Cemile si recherà da Sultan per raccontarle il problema di Benal e insieme a lei andranno a trovare quest'ultima per dirle di tacere.

Zeynep e Mehdi riusciranno ad ottenere l'affidamento di Kibrit. Una mattina, Cemile deciderà di parlare a Mehdi della gravidanza di Benal ma proprio sul più bello il fratello la sorprenderà confessandole il suo amore per Zeynep. Nel frattempo, quest'ultima e Kibrit faranno ingresso nella stanza e sentiranno la dichiarazioni d'amore del ragazzo.

A quel punto, Cemile deciderà di non dire nulla al fratello della gravidanza, mentre Zeynep non reagirà alle parole di Mehdi che ci rimarrà molto male. Dispiaciuto, il giovane uscirà di casa seguito dalla moglie fino in auto.

Preoccupata per il comportamento di Benal, Cemile cercherà di allontanarla dalla vita di Mehdi, mentre Zeliha le farà consegnare dei soldi da Sultan. Quest'ultima si recherà alla casa della ragazza e le chiederà di abortire e rifarsi una vita, ma Benal si rifiuterà categoricamente. Disperata, la giovane tenterà di parlare un'ultima volta con Mehdi, ma quest'ultimo le confesserà di amare soltanto la moglie. Sentito ciò, Benal deciderà di non rivelare il suo segreto a Zeynep, al suo ex e Mujgan. Yasemin non sarà molto felice della presenza di Kibrit nella loro casa, mentre Zeynep si preparerà a recarsi col marito alla festa di primavera organizzata in campagna da Nermin e Ekrem.