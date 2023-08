Ci saranno diverse novità nel corso delle puntate di Terra Amara in onda dal 7 al 13 agosto in prima visione su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Demir Yaman caccerà Gulten Taskin dalla tenuta, mentre Behice Hekimoglu ucciderà Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Anticipazioni Terra amara: Demir caccia Gulten dalla tenuta

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Fikret metterà in fuga i responsabili dell'agguato ai danni di Ali Rahmet. Behice nutrirà ancora sospetti sulla vera identità del nuovo arrivato, per questo farà vedere il falso passaporto di Fikret, da lei rinvenuto, a Fekeli.

Intanto Demir svelerà alla stampa che Adnan è il figlio biologico di Yilmaz, ma nonostante ciò rimarrà per sempre lui il padre. Stanco dei soprusi di Demir, Yilmaz deciderà di rapire il bambino. Demir caccerà Gulten dalla tenuta, in quanto la riterrà complice del suo nemico. Ali Rahmet si dirà disposto ad accogliere la domestica.

Dopo un po' di tempo Yilmaz rioprterà il bambino a casa, mentre Sermin sarà intenzionata a svelare a Behice il nome di chi ha posto fine alla vita di Hatip.

Behice pugnala Hunkar a morte

Sevda non vedrà di buon occhio la pace tra Hunkar e il figlio Demir. La cantante sarà sempre più distante dagli abitanti di Cukurova, ma non da Zuleyha, visto che le offrirà.

Behice dirà ad Ali Rahmet che secondo lei Fikret è interessato alla sua eredità.

L'impresario, però, crederà nella buona fede del nipote ritrovato, tanto da pensare che abbia usato il passaporto falso per scappare dalla Germania dopo essere stato incastrato da un suo socio in affari. Ali Rahmet spererà che la faida tra Yilmaz e Demir abbia una fine, per questo proporrà a Hunkar di diventare sua moglie, ma il giorno seguente succederà l'impensabile.

La matrona darà appuntamento a Behice in un luogo appartato, per dirle che sa che ha ucciso i suoi due precedenti mariti per entrare in possesso della loro eredità. Hunkar a questo punto chiederà alla donna di lasciare Cukurova se non vorrà finire in prigione. Behice non si darà per vinta e finirà per pugnalare la matrona a morte.

Yilmaz chiede perdono a Zuleyha

Behice ruberà tutti i gioielli di Hunkar per far credere che sia stata vittima di un omicidio legato a una rapina.Butterà l'arma nel delitto nel fiume per poi dirigersi al circolo per partecipare a una riunione.

Nel frattempo Demir scoprirà da una lettera che la madre e Ali Rahmet sono prossimi al matrimonio. Yilmaz chiederà perdono a Zuleyha per averla fatta soffrire per il rapimento di Adnan.