Terra Amara continua a raccontare le vicende degli abitanti di Cukurova e presto arriverà una nuova protagonista. Si tratta di Umit, una dottoressa destinata a cambiare per sempre il destino della famiglia Yaman. Il primo a incontrarla sarà Demir, che rimarrà colpito dalla sua bellezza, ma presto anche Mujgan farà la sua conoscenza. Umit sarà la nuova direttrice dell'ospedale e desterà la curiosità di tutta la comunità. A sorprendere sarà anche un incontro tra la nuova arrivata e Fikret, che dopo una breve conversazione si baceranno, dimostrando di conoscersi già.

Anticipazioni Terra amara: Umit arriva in città

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto nella soap ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio, che si rivelerà molto importante per le trame future. Si tratta di Umit, che appena arriverà a Cukurova incontrerà Demir per caso. L'auto della nuova arrivata sarà in panne e Yaman non esiterà a fermarsi per aiutarla. L'uomo rimarrà affascinato dalla bellezza di Umit e tra loro nascerà una complicità quasi magica. I due quando si incontreranno nuovamente in un ristorante si scambieranno diversi sguardi. L'arrivo di Umit turberà particolarmente Mujgan, che vedrà svanire il suo posto ai vertici ospedale.

Anticipazioni prossime puntate: Umit turbata da Sevda

Le prossime puntate di Terra amara vedono sotto i riflettori la nuova arrivata Umit. Si tratta della dottoressa a cui verrà assegnato il posto da direttrice dell'ospedale. Mujgan sarà molto infastidita da questa novità, visto che era lei la candidata ufficiale per il prestigioso ruolo.

Presto Umit desterà la curiosità degli abitanti di Cukurova e si recherà al club per incontrare l'alta società. Qui le verrà negato l'ingresso, ma Demir riuscirà a farla ammettere come sua ospite. La complicità tra Yaman e Umit sarà evidente a tutti, e non sfuggirà all'attenzione di Zuleyha, che non si aspettava che il marito guardasse in quel modo un'altra donna.

Durante la serata Umit verrà presentata a Sevda e vedere la donna le causerà un forte turbamento.

Fikret e Umit fingono di non conoscersi

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Umit farà la conoscenza degli abitanti di Cukurova, dando l'impressione di essere legata in qualche modo a Sevda. Quest'ultima, invece, si presenterà alla nuova arrivata senza fare una piega. Con il passare dei giorni Umit e Demir si avvicineranno molto, facendo delle passeggiate e approfondendo la loro conoscenza. Tutto sembrerà procedere in modo sereno, quando un colpo di scena getterà delle ombre sulla nuova dottoressa. Umit si recherà all'ufficio di Fikret e avrà con lui una conversazione misteriosa al termine della quale ci sarà un bacio. Presto si scoprirà che tra Fikret e Umit c'è una relazione anche se i due fingeranno di non conoscersi.