Lunedì 31 luglio si è conclusa la decima edizione di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 che si è confermato leader d'ascolti della stagione. La puntata finale è stata seguita da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori, per uno share che ha superato il 28%. Il pubblico, però, non deve disperare: tra pochi mesi, all'inizio del nuovo anno, Mediaset proporrà l'inedita versione invernale del format prodotto da Maria De Filippi.

Aggiornamenti sui numeri di Temptation Island

Dopo un anno di pausa, Temptation Island è tornato alla grande: tutte e sei le puntate che hanno composto la decima edizione, hanno fatto registrare ascolti record e un numero di interazioni social che solo pochi altri programmi tv riescono ad ottenere.

L'appuntamento che è stato trasmesso lo scorso 31 luglio, dunque, è stato seguito da 3,5 milioni di persone (per uno share del 28%), un vero e proprio exploit del format condotto da Filippo Bisciglia e ambientato in un resort della Sardegna.

Tutte le prime serate di questa stagione hanno regalato alla rete valori sempre altissimi: la media del 2023, infatti, è di 3,4 milioni di spettatori e il 26% di share ogni settimana per un mese e mezzo circa.

Visto il successo che questo show continua a riscuotere, i dirigenti Mediaset hanno deciso di premiarlo proponendone una versione inedita all'inizio del prossimo anno.

Novità nel futuro di Temptation Island

Come hanno già anticipato Pier Silvio Berlusconi e gli autori, il reality-show tornerà all'inizio del 2024 con una sua versione invernale: attualmente il nome scelto per questa nuova formula del programma è Temptation Island Winter, ma nei prossimi mesi potrebbe cambiare.

In questi giorni sono circolate diverse indiscrezioni su chi condurrà la trasmissione prodotta da Maria De Filippi: le due ipotesi più accreditate al momento, sono quella della riconferma di Filippo Bisciglia e quella dell'esordio nel ruolo di padrona di casa di Lorella Cuccarini.

Manca ancora un bel po' di tempo alla messa in onda di questa speciale versione del format Mediaset, perciò è presto per sapere con certezza dove si svolgerà (si parla di una baita in montagna, che sostituirebbe i villaggi vacanze in Sardegna), se il cast sarà composto solo da gente comune o anche da coppie famose e chi lo presenterà.

Chi si è detto addio a Temptation Island

La decima edizione di Temptation Island ha emesso i suoi verdetti: lunedì 31 luglio, infatti, i telespettatori sono stati aggiornati su tutto quello che è successo ai protagonisti del cast al rientro a casa.

Nella parte della puntata registrata un mese dopo la fine del viaggio nei sentimenti, tutte e sette le coppie di quest'anno hanno raccontato se è cambiato qualcosa tra loro quando le telecamere si sono spente.

Poche sorprese per i fan se non per la pausa di riflessione che Davide ha chiesto ad Alessia e la dichiarazione d'amore che Mirko e Greta si sono fatti a poche settimane dal loro fidanzamento. Dopo aver lasciato Perla al falò, infatti, il giovane ha iniziato una relazione con la single conosciuta nel villaggio: i due hanno già fatto passi molto importanti come le presentazioni in famiglia e un tatuaggio in comune.

Da ieri sera, inoltre, tutti i personaggi che hanno contribuito al successo di questa stagione del reality sono tornati attivi sui social network (prima non potevano postare nulla nel rispetto del regolamento che hanno firmato prima di partire per la Sardegna): Francesca ha ringraziato i follower per l'affetto dimostratele dopo la rottura con Manuel, Perla ha lanciato qualche frecciatina all'ex e alla nuova fiamma parlando di "cose surreali".