Nelle nuove puntate della soap opera turca Terra Amara continuerà a non esserci spazio per un po' di tranquillità. Dalle anticipazioni si evince che la vendetta di Fikret Fekeli (Furkan Palali) ai danni del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis) entrerà sempre più nel vivo. Il ragazzo non riuscirà a far esplodere i camion degli uomini del ricco imprenditore, perché il suo tentativo verrà prontamente smascherato. Demir la farà pagare a Fikret, denunciando il suo sabotaggio al comando di polizia.

Trame turche, Terra amara: Fikret dice a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman

Gli spoiler sui prossimi episodi che verranno trasmessi su Canale 5 segnalano che Fikret, il figlio illegittimo di Adnan Yaman, farà di tutto per rovinare il fratellastro Demir.

Oltre a svelare la sua vera identità allo zio Ali Rahmet (Kerem Alisik), vuoterà il sacco anche con Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), rivelandole di essere nato da una relazione clandestina tra la madre e il defunto Adnan Yaman.

Demir si accorge del sabotaggio contro di lui, Fikret su tutte le furie

Fikret vorrà vendicarsi del fratellastro e cercherà di causare un problema sul lavoro a Demir: con l’aiuto dei suoi scagnozzi farà posizionare della dinamite sotto i camion contenenti un ingente carico di frutta e guidati dagli uomini dell'azienda Yaman.

Demir farà sparire l’esplosivo prima della partenza, con la convinzione che ci sia lo zampino del suo misterioso fratellastro dietro il sabotaggio ai suoi danni. Per questa ragione si recherà al commissariato e lo denuncerà. Fikret andrà su tutte le furie per non essere riuscito nel suo intento, ma non mollerà la presa. Il ragazzo sarà deciso a portare avanti la sua guerra contro Demir, anche se lo zio Fekeli lo inviterà a non farsi logorare dall’odio.

Zuleyha capisce che Fikret è il fratellastro del marito

Intanto a scoprire la parentela tra Fikret e Demir sarà anche Zuleyha. Quest’ultima in un primo momento sorprenderà il nipote di Fekeli rubare un quadro dall’azienda Yaman. Dopo aver seguito il ragazzo con la propria vettura verrà aggredita da Fikret e nel tentativo di fuggire rimarrà bloccata nel bosco a causa di una trappola per animali.

Non appena farà ritorno a casaZuleyha capirà che Fikret è il fratellastro di Demir grazie una conversazione con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal).

Altun non dirà al marito di sapere chi è colui che lo minaccia per evitare una sua possibile reazione.