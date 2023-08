Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 7 agosto, Fikret denuncerà il sottosegretario alla gendarmeria e riceverà i complimenti da parte di suo zio. Intanto, la stampa pubblicherà in prima pagina la notizia che Yilmaz è il padre biologico del primogenito della famiglia Yaman.

Sevda si rammaricherà che Demir abbia scelto di restare con Hunkar senza più farle visita personalmente. Nel frattempo, Fikret verrà celebrato al circolo come il nuovo eroe di Cukurova ricevendo alcuni onori ufficiali dal sindaco. Infine, Sermin confesserà a Behice che Gaffur ha ucciso Hatip mentre Gulten verrà licenziata.

Fikret torna a casa di Fekeli ricevendo dei complimenti

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Fikret, dopo aver estorto una confessione da Erol, si recherà in gendarmeria per denunciare il sottosegretario Cikerceli per appropriazione illegale delle terre di Cukurova. Dopodiché, il nipote di Fekeli tornerà a casa e riceverà subito i complimenti da parte di suo zio, il quale si dirà orgoglioso del ragazzo e di come abbia scongiurato il peggio durante l'agguato. Anche Yilmaz ringrazierà Fikret per aver salvato la vita del suo padrino. Intanto, Ali Rahmet chiederà a Gulten di sedere insieme a loro nel soggiorno facendole sapere che la ritiene parte della famiglia.

Sevda soffre per la lontananza di Demir in Terra amara

Successivamente, Hunkar leggerà la prima pagina del giornale di Cukurova e il titolo sarà per la donna un duro colpo: "Di chi è figlio Adnan?". Infatti, la stampa pubblicherà un articolo proprio sulle dichiarazioni di Demir durante la conferenza stampa e su come abbia reagito Yilmaz, portando via di nascosto il bambino.

A questo punto, tutto il paese è a conoscenza del fatto che Akkaya sia il padre biologico del primogenito della famiglia Yaman.

Sevda riceverà una lettera contenente dei soldi da parte di un ragazzo, però la donna rifiuterà rientrando in casa. Per questo motivo, l'ex cantante alzerà la cornetta intenta a chiamare Demir, ma si fermerà e si rammaricherà per la lontananza dell'uomo.

Sermin fa un'importante rivelazione alla signora Behice

Nella parte finale della puntata di Terra amara, il sindaco organizzerà un evento al circolo durante il quale Fikret sarà proclamato il nuovo eroe di Cukurova per aver scoperto la verità scongiurando che i malavitosi di Ankara potessero appropriarsi di tutte le loro terre. Anche Fekeli verrà chiamato all'onorificenza e l'uomo ammetterà davanti ai presenti di essere molto orgoglioso sia di suo nipote sia del figlioccio. Infine, Sermin si recherà alla villa di Ali Rahmet per parlare con Behice e durante la conversazione si farà sfuggire che è stato Gaffur ad assassinare Hatip.