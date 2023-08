Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv turca Terra Amara che viene trasmessa dal lunedì alla domenica, eccetto il sabato, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a domenica 13 agosto, Behice ucciderà Hunkar e successivamente Demir troverà il corpo senza vita della madre. Yilmaz presserà Zuleyha a lasciare la città insieme, mentre Gaffur temerà che venga alla luce che ha ucciso Hatip.

Sevda si sente sola

Nella puntata di Terra amara che sarà mandata in onda lunedì 7 agosto, Demir sarà certo che è stata Gulten a fornire un aiuto importante affinché Yilmaz riuscisse a portare via Adnan dalla villa.

Fekeli sarà rattristato per come è stata trattata e la ospiterà a casa sua. Inoltre Sermin sarà sul punto di raccontare a Behice che Hatip ha perso la vita per mano di Gaffur.

Nell'episodio di martedì 8 agosto, Hunkar farà presente a Sevda che Demir si è occupato di lui solo ed esclusivamente perché il padre prima di morire glielo aveva chiesto. In tutto questo Sevda si renderà conto di essere sempre più isolata, visto che la popolazione di Cukurova ha deciso di stare dalla parte della signora. Di conseguenza tutti saranno contro di lei. Zuleyha però non si è scordata di quando lei l'ha supportata con il marito e si mostrerà disposta a starle vicina.

Demir preoccupato per la madre

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 9 agosto, Zuleyha sarà amareggiata per l'atteggiamento di Yilmaz e lo allontanerà.

Infatti secondo lei, prendendo il piccolo Adnan si è dimostrato tale e quale a Demir. Intanto Fekeli chiederà a Hunkar di essere sua moglie e lei accetterà. L'uomo confiderà che questa cosa possa far tornare un poco di armonia tra i suoi figli. Hunkar chiederà a Behice di vedersi e le dirà di essere a conoscenza che lei è una criminale.

La donna inviterà l'omicida a lasciare la città. Per tutta risposta Behice la colpirà uccidendola.

Nella puntata di giovedì 10 agosto, Hunkar ha perso la vita. Behice per non fare capire che è stato un brutale omicidio butterà tutti i suoi gioielli nel fiume e successivamente si libererà dell'arma del delitto. Nel frattempo Demir si troverà a leggere una missiva che la madre stava scrivendo prima di recarsi all'incontro con Behice e apprenderà che lei probabilmente si sposerà con Fekeli.

L'uomo sarà comunque in ansia, in quanto non ha sue notizie da tempo.

Zuleyha non vuole separare il figlio dal padre

In base agli spoiler di venerdì 11 agosto, Zuleyha e Yilmaz discuteranno se scappare o meno insieme. Lui sarà certo di farlo, ma lei invece vorrà restare a Cukurova per non far dividere il figlio dal padre. Intanto Gaffur avrà paura che venga alla luce chi ha ucciso Hatip, ma in seguito sarà contento quando capirà che è stato un semplice equivoco.

Infine nell'episodio di domenica 13 agosto, uno dei dipendenti riferirà a Demir che è stato rinvenuto lo scialle di Hunkar nelle rovine della città. Il ragazzo una volta giunto sul posto troverà il corpo senza vita della madre e piangerà per la disperazione.