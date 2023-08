Le vicende della soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) faranno ancora compagnia al pubblico di Canale 5 con tanti intrighi, ma soprattutto colpi di scena. Negli episodi in programmazione dal 1 al 3 settembre 2023 al centro della scena ci sarà ancora la spietata Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu), disposta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Behice rimarrà ferita e finirà d’urgenza in ospedale a causa di uno sparo ricevuto da un uomo assoldato per simulare la sua morte. Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) se la prenderà tanto non solo con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), ma anche con il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Guneş), visto che attribuirà a loro la colpa dell’incidente occorso alla zia.

Puntata Terra amara del 1 settembre: Behice ferita allo stomaco da un malvivente

Le anticipazioni sull’episodio che occuperà Canale 5 venerdì 1 settembre segnalano che Ali Rahmet Fekeli inviterà Behice a tornare a vivere a Istanbul, ma lei architetterà un piano per rimanere a vivere in città.

Metterà in atto il suo nuovo stratagemma: pagherà un malvivente di nome Erdinic per ferirla, ma lui per errore colpirà Behice allo stomaco invece che alla spalla. Intimorito dal pensiero di fare i conti con la giustizia, farà perdere le sue tracce.

Trama del 2 settembre: Fikret consola Mujgan, Demir propone a Sevda di trasferirsi alla tenuta

Nella puntata in onda sabato 2 settembre Mujgan, dopo aver portato Behice in ospedale grazie all’aiuto di Fikret (Furkan Palali), si scaglierà furiosamente contro Ali Rahmet Fekeli e Yilmaz, accusandoli di essere i colpevoli di quanto accaduto alla zia.

Fikret supporterà la dottoressa Hekimoglu e l’infermiera Neriman assisterà alla scena.

Demir, sempre più deciso a farsi perdonare da Sevda (Nazan Kesal) per aver creduto che fosse l’assassina della madre Hunkar (Vahide Perçin), le proporrà di trasferirsi nella sua tenuta.

Episodio del 3 settembre: Yaman e Sevda fanno pace

Gli spoiler sull’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domenica 3 settembre raccontano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) farà i salti di gioia non solo per la riconciliazione tra Demir e Sevda, ma anche per il trasferimento di quest’ultima alla villa.

A non vedere di buon occhio Sevda invece sarà Saniye (Selin Yeninci), ancora scossa dalla morte di Hunkar.

La donna si convincerà del fatto che Yaman e Zuleyha stiano mancando di rispetto alla sua defunta padrona.