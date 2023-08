Alessio Corvino interviene sui social contro un detrattore della sua fidanzata Lavinia Mauro. In queste ore, l'ex corteggiatore di Uomini e donne, diventato poi la scelta finale della tronista romana, è intervenuto in prima persona per difendere la ragazza da un commento di uno dei suoi hater.

Tale persone ha messo in discussione gli attacchi di panico di cui ha sofferto l'ex tronista, così come lei stessa ebbe modo di raccontare durante l'esperienza vissuta nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Lavinia Mauro nel mirino di un detrattore: Alessio difende l'ex tronista di Uomini e donne

Nel dettaglio, Alessio Corvino è intervenuto a spada tratta sui social per difendere la sua amata Lavinia Mauro, dal commento "sgrammaticato" di un detrattore che, tuttavia, non ha risparmiato una dose di cattiveria nei confronti dell'ex volto di Uomini e donne.

Il detrattore, vedendo gli scatti di Lavinia in cui compare felice e spensierata, ha scritto: "E questa cia gli attacchi di panico?", con tanto di errore grammaticale.

Immediata la reazione di Alessio che, a quel punto, ha scelto di intervenire in prima persona per bacchettare il detrattore social e difendere la sua ragazza.

'Hai dimostrato di avere problemi più gravi', Alessio Corvino mette a tacere il detrattore social

"C'ha al massimo, non cia...ma non penso neanche che questo sia il vero problema, hai appena dimostrato di averne di più gravi", ha prontamente replicato Alessio Corvino mettendo così a tacere l'hater della sua fidanzata.

Intanto, ad oggi, quella composta da Lavinia e Alessio risulta essere l'unica coppia nata nello studio di Uomini e donne che continua ad andare avanti e resiste anche fuori dalla trasmissione.

Il ritorno di Alessio e Lavinia in una delle puntate di Uomini e donne 2023?

Sebbene in pochi sembravano credere in questa relazione, Alessio e Lavinia hanno dimostrato di fare davvero sul serio e di voler costruire qualcosa di serio e duraturo assieme. A differenza di Carola e Federico, che si sono lasciati dopo soli tre mesi di fidanzamento fuori dalla trasmissione, la love story di Lavinia prosegue a gonfie vele.

E, in vista della ripresa della trasmissione, in programma dall'11 settembre in poi su Canale 5, non si esclude che Lavinia e Alessio possano tornate di nuovo in studio per raccontare al pubblico e ai tantissimi spettatori di Uomini e donne, come sta procedendo la loro storia d'amore.

Un ritorno che sarebbe decisamente ben accolto dagli spettatori che, in questi mesi, hanno continuato a seguire l'evolversi della relazione sui profili social dei due giovani protagonisti del trono classico.