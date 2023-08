Terra amara prosegue con nuove puntate inedite su Canale 5.

Le anticipazioni sui prossimi episodi rivelano che Zuleyha starà accanto a Demir sofferente per la perdita di sua madre, precisando tuttavia di non sentirsi legata a lui da un sentimento d'amore. Sevda, invece, sarà rilasciata dopo aver dimostrato la sua innocenza in riferimento all'omicidio di Hunkar ma alcuni abitanti continueranno ad attaccarla.

Zuleyha riuscirà a salvare la donna dal linciaggio e la porterà alla tenuta. Qui Demir chiederà scusa a Sevda e la accoglierà con piacere, ma Saniye non vedrà affatto di buon occhio il nuovo arrivo.

Anche Gulten potrà tornare alla tenuta dopo essersi riappacificata con Demir.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha sarà vicina a Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che dal 28 al 30 agosto la vita a casa Yaman inizierà a riprendere i suoi ritmi di sempre. Demir non potrà fare a meno di soffrire per la morte di Hunkar, ma Zuleyha gli starà accanto e gli offrirà tutto il suo sostegno.

Nel frattempo, Fekeli, convinto che Sevda abbia ucciso la sua amata, promette che si vendicherà di lei. Presto, tuttavia, la donna verrà scagionata perché riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Anticipazioni puntate dal 28 al 30 agosto: Mujgan furiosa con Yilmaz

Le puntate di Terra amara che andranno in onda dal 28 al 30 agosto vedranno al centro delle scene anche Mujgan che troverà la dichiarazione firmata da Yilmaz.

La donna leggerà che suo marito ha autorizzato Demir a denunciarla per il tentato omicidio di Zuleyha nel caso in cui il loro patto dovesse venire meno.

Mujgan andrà su tutte le furie, ma Fikret sarà pronto ad intervenire dicendo di essere stato lui a trovare quel documento frugando a casa di Demir. Nel frattempo, Gulten sarà riaccolta alla tenuta Yaman dopo le scuse del padrone di casa, dispiaciuto per averla cacciata in malo modo.

Sevda attaccata da un gruppo di uomini

Le anticipazioni di Terra amara per le puntate dal 28 al 30 agosto rivelano poi che Sevda sarà rilasciata. La donna riuscirà a dimostrare di non aver avuto nulla a che fare con la morte di Hunkar e Demir le chiederà perdono per aver dubitato della sua buona fede.

Ozcan non sarà però dello stesso parere e radunerà alcuni uomini per fare giustizia a modo loro.

Gli uomini si recheranno sotto casa di Sevda e inizieranno ad inveire contro la donna, pronti a linciarla e incendiarne l'abitazione. Zuleyha non esiterà così ad affrontare duramente il gruppo, pronta anche a sparare pur di difendere Sevda.

Quando Zuleyha metterà in fuga il gruppo, chiederà a Sevda di andare a stare alla tenuta Yaman. La donna, dopo aver esitato, accetterà e sarà accolta a braccia aperte da Demir, Saniye, invece, non sarà per nulla d'accordo con l'arrivo di Sevda dato che era la nemica giurata di Hunkar.