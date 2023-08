Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova con Behice al centro della storyline.

Se in un primo momento la donna riuscirà a sfuggire alla giustizia per l'omicidio di Hunkar, arriverà il giorno in cui Zuleyha la sbugiarderà pubblicamente, accusandola per i suoi reati con le prove in mano. A quel punto, Behice ruberà la macchina a Mujgan e fuggirà, dando a sua nipote la conferma dei suoi sospetti.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha avrà le prove della colpevolezza di Behice

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate Behice continuerà a portare serenamente avanti la propria vita dopo aver ucciso Hunkar.

La zia di Mujgan riuscirà a farla franca nascondendo i gioielli della vittima in casa di Sevda, facendola così accusare, ma Zuleyha ingaggerà Sadi, un investigatore privato, per arrivare alla verità sulla morte di sua suocera.

Ci vorrà del tempo, ma alla fine Sadi riuscirà a fornire alla moglie di Demir tutte le prove di cui aveva bisogno. Nei documenti trovati dall'investigatore sarà attestato di fatti che Behice ha ucciso i suoi due precedenti mariti facendo certificare dal fratello medico la loro morte per infarto. Inoltre, una volta ritrovata l'arma del delitto di Hunkar, Sevda riuscirà a dimostrare che Behice si era recata a casa sua nel giorno dell'omicidio per nascondere i gioielli della vittima e far accusare dunque lei.

Con le prove in mano, Zuleyha correrà ad accusare pubblicamente la zia di Mujgan.

Anticipazioni Terra amara: Behice accusata in pubblico

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha dirà a tutti che Behice in realtà è un'assassina. La donna proverà a difendersi, ma la moglie di Demir mostrerà i documenti che attestano i suoi reati e a quel punto Behice si troverà con le spalle al muro.

Zuleyha raccomanderà in quel momento alla zia di Mujgan di andare a costituirsi, perché se Demir riuscirà a trovarla la ucciderà. Le parole della signora Altun colpiranno molto profondamente la dottoressa che ancora una volta chiederà spiegazioni a sua zia, ma la donna negherà ogni accusa. Quando Mujgan sarà in ospedale non farà altro che ripensare alle parole di Zuleyha e temerà di aver convissuto tanto tempo con un'assassina.

Mujgan avrà la conferma di tutti i suoi sospetti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano poi che Mujgan incontrerà Umit nel corridoio con la donna a chiedere alla collega il perché del suo turbamento. La nipote di Behice, però, non avrà nessuna intenzione di confidarsi con Umit e si avvicinerà al parcheggio dell'ospedale per andare a parlare nuovamente con sua zia.

Quando arriverà al posto riservato alla sua auto, però, Mujgan si accorgerà che è stata rubata, una guardia le dirà che è stata sua zia a commettere il furto. In quel momento la dottoressa avrà la certezza che Behice ha ucciso Hunkar e che le accuse di Zuleyha erano fondate.