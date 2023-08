La prossima stagione televisiva in Rai si prospetta ricca di impegni per la conduttrice Eleonora Daniele che sarà al centro di molteplici iniziative televisive, tra cui il nuovo ruolo di conduttrice di Dottori in Corsia su Rai3.

Eleonora Daniele: approda a Dottori in Corsia su Rai3

Secondo quanto riportato sul settimanale Nuovo, non solo continuerà a guidare Storie Italiane e Storie di Sera, ma si dedicherà anche a questo nuovo affascinante progetto, subentrando a Federica Sciarelli nella conduzione di questa docu-fiction incentrata sul mondo medico.

Eleonora Daniele ha condiviso il suo entusiasmo: "Si tratta di un prodotto che sensibilizza sui bambini, sulle malattie e sul coraggio dei medici".

Una nuova edizione di Dottori in Corsia: inizia il 25 settembre

La nuova edizione di Dottori in Corsia è in programma per il 25 settembre. L'annuncio è stato fatto dalla stessa conduttrice nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo nella scorsa settimana. Tuttavia, il suo coinvolgimento non si limita a questo programma.

Oltre alla sua presenza su Rai3, Daniele sarà una figura prominente anche su Rai1. A partire dall'11 settembre, sarà al timone di Storie Italiane nelle mattine. Inoltre, da ottobre, tornerà con la seconda edizione di Storie di Sera, lo spin-off del suo programma mattutino.

In merito a Storie di Sera, Daniele ha anticipato: "Ci occuperemo di casi di cronaca già trattati, che magari ora sono arrivati ad un punto di svolta".

Il Successo di Storie di Sera e la nuova Stagione

Eleonora Daniele ha espresso soddisfazione per il successo della prima edizione di Storie di Sera, sottolineando il riscontro positivo ottenuto in termini di ascolti.

La data di inizio della seconda edizione è fissata per il 23 ottobre, e il programma manterrà il suo slot nelle serate del lunedì, subito dopo la fine della programmazione serale in corso.

La conduttrice ha evidenziato la differenza tra Storie di Sera e Storie Italiane, descrivendo il primo come più intimo e adatto a un pubblico serale, dove il racconto e la connessione emotiva trovano maggiore spazio.

Eleonora Daniele: tra impegno professionale e vita privata

L'intervista con Eleonora Daniele non si è limitata all'ambito professionale, ma ha anche toccato aspetti della sua vita privata. Ha parlato dei sacrifici che affronta quotidianamente nel crescere sua figlia Carlotta, rivelando la sua scelta di non avvalersi dell'assistenza di una tata.

Per Eleonora Daniele si prepara per una stagione televisiva densa di appuntamenti, mostrando il suo impegno e il suo talento in diversi ambiti.