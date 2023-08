I tronisti dell'edizione 2023/2024 di U&D sono stati presentati lo scorso 24 agosto, e tra questi non figura Alice Barisciani. Anche se la ragazza è stata considerata dal pubblico la candidata ideale al cast giovane della trasmissione, la redazione ha deciso di puntare su altre persone: i 22enni sconosciuti Cristian e Brando, e Manuela Carriero di Temptation Island. L'ex spasimante di Federico Nicotera, però, ha appena preso casa a Roma e c'è chi pensa che abbia accettato la proposta di lavoro fattale da Maria De Filippi prima dell'estate.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le mosse di Maria De Filippi e della redazione, hanno un po' spiazzato il pubblico di U&D: chi si aspettava che tra i nuovi tronisti ci fossero ex corteggiatori o single di Temptation Island, sarà rimasto stupito nell'apprendere che gli addetti ai lavori hanno deciso di puntare su un solo volto noto per la stagione 2023/2024 del dating-show.

A cercare l'amore sulla poltrona rossa, infatti, per tutto l'autunno saranno: i non famosi Brando e Cristian, e Manuela Carriero (partecipante del reality estivo di Canale 5 un paio d'anni fa).

Da quando gli studi Elios hanno chiuso i battenti per la pausa estiva, fan e curiosi hanno ipotizzato il ritorno di Alice Barisciani nell'inedita veste di tronista: visto che Federico Nicotera non l'ha scelta, secondo tanti la ragazza avrebbe meritato un'alta chance alla ripresa della trasmissione.

Il parere di chi guarda U&D

Leggendo le anticipazioni della prima registrazione (che si è svolta giovedì 24 agosto), i fan hanno appreso che Maria non ha dato il trono di U&D né a Francesca di Temptation Island né ad Alice Barisciani, entrambe in lizza per il cast soprattutto per volere del pubblico a casa.

Se Sorrentino è stata messa in stand-by dalla conduttrice (potrebbe entrare a far parte del Trono Classico più avanti, quando sarà pronta sentimentalmente), dell'ex corteggiatrice di Federico non si è mai parlato in studio e quindi pare non sia mai stata presa in considerazione per l'edizione 2023/2024.

Nonostante questo, i più attenti si sono accorti che la ragazza ha appena preso casa a Roma: interpellata su Instagram sul motivo di questo trasferimento, la giovane è rimasta sul vago e ha spostato l'attenzione sulla difficoltà che ha avuto nel trovare un appartamento in affitto nella capitale.

Attesa per le nuove riprese di U&D

Visto che non è stata scelta come tronista della nuova edizione di U&D, Alice potrebbe aver preso casa a Roma per un altro motivo legato alla trasmissione di Canale 5.

Chi ha seguito il percorso di Federico Nicotera nella passata stagione, ricorderà sicuramente che ad un certo punto Maria De Filippi ha offerto a Barisciani un lavoro nella redazione. Dopo aver scoperto che era stata licenziata a causa delle tante assenze fatte per partecipare alle registrazioni del suo format, la presentatrice le ha proposto di entrare a far parte del gruppo di suoi collaboratori.

Nessuno si è più sbilanciato su questa vicenda, quindi non si sa se l'ex corteggiatrice ha accettato oppure no l'incarico dietro le quinte del programma del quale è stata protagonista solo pochi mesi fa.

Il fatto che Alice si sia trasferita nella capitale proprio nel periodo in cui sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne (la seconda e la terza della stagione 2023/2024 sono fissate per lunedì 28 e martedì 29 agosto, come ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram), sta portando molti fan ad ipotizzare che potrebbe aver iniziato a lavorare nella redazione al rientro dalle vacanze e dopo averci pensato per tutta l'estate.