Nelle prossime puntate del La Promessa Manuel avrà l'opportunità di realizzare il sogno di una vita: dedicarsi alla costruzione degli aeroplani e potrà farlo grazie a un'offerta di lavoro che gli verrà fatta dall'Italia. Proprio nel momento della partenza Jimena gli darà una notizia che gli cambierà la vita: aspetta un bambino.

Una novità che cambierà totalmente i piani di Manuel, che rinuncerà a partire per l'Italia per stare al fianco della moglie. L'atteggiamento di Jimena, però, sarà molto strano e fin da subito si sospetterà in merito alla veridicità della gravidanza.

Sarà proprio Jimena, in una conversazione con la madre, a rivelare la verità.

La confessione di Jimena

Jimena svelerà alla madre di non essere incinta. Questa gravidanza per lei è sempre stata il presupposto per avere il marito sempre vicino, ma l'arrivo di Abel cambierà le cose. L'uomo è un medico amico di Manuel, che verrà assunto da lui per monitorare la gravidanza della moglie, ma visto che è fittizia Jimena dovrà trovare una buona scusa per lasciare il palazzo.

"Mamma, se rimango a La Promessa prima o poi qualcuno si accorgerà che non sono incinta", confiderà Jimena alla duchessa e per questo la ragazza si farà venire in mente un'idea: lasciare il palazzo per andare a vivere insieme a Manuel a Madrid.

Jimena vorrebbe provare a rimanere veramente incinta

Jimena farà la proposta a Manuel, assicurandogli che a Madrid la loro vita potrebbe sicuramente migliorare, ma il giovane non vorrà allontanarsi da La Promessa, soprattutto non vorrà lasciare la sua Jana. Jimena esternerà la sua proposta anche ai suoceri Cruz e Alonso, ma nemmeno loro vorranno che la coppia lasci il palazzo.

Jimena si troverà davanti a un bivio: se non riuscirà a fuggire, l'unica cosa che potrà fare sarà rimanere incinta sul serio o inscenare in maniera pericolosa un aborto, ma per quanto riguarda la prima opzione ci sarà un grosso problema da risolvere.

Manuele chiede aiuto ad Abel

Jimena proverà a stare in intimità con il marito, ma lui non riuscirà ad avere rapporti con lei, visto che per la testa avrà solo Jana.

Jimena entrerà in un vortice fatto di frustrazione, anche perché i tentativi saranno diversi, ma resteranno sempre vani.

Anche Manuel si dispiacerà per la situazione che sta vivendo all'interno del suo matrimonio, così parlerà apertamente con Abel. Manuel gli dirà che non riesce ad avere rapporti con la moglie perché pensa in maniera ossessiva a un'altra donna. Magari Abel potrebbe trovare la giusta soluzione, visto che è un medico.

Intanto Jimena farà di tutto per non farsi scoprire dalla famiglia Lujan e nella sua testa inizierà a ventilare l'ipotesi di inscenare un aborto.