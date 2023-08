Sui social sono emerse delle segnalazioni riguardanti i due tronisti: Brando e Cristian. In merito a quest'ultimo, Deianira Marzano ha riportato il messaggio di un utente in cui ha immortalato il futuro tronista in vacanza con una ragazza a Lampedusa. Dopo i rumor sul suo conto Forti ha deciso di intervenire e fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale.

La segnalazione di Marzano

Tramite il suo account Instagram, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta su Cristian Forti. Scendendo nel dettaglio, il 22enne romano quest'estate sarebbe stato in vacanza con una ragazza e in alcune occasioni sarebbero stati pizzicati ad avere degli atteggiamenti complici.

Ovviamente, la notizia ha fatto immediatamente il giro del web anche perché si è aggiunta alle segnalazioni legate all'altro tronista Brando.

La versione del tronista

In seguito alle numerose segnalazioni sul suo conto, Cristian Forti ha deciso di intervenire su Instagram per fare chiarezza. Il diretto interessato ha spiegato di avere riconosciuto la foto che gira sui social in cui è stato immortalato in compagnia di una ragazza mentre era in Sicilia. Il futuro tronista di Uomini e donne ha confermato di essere lui: "È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme”. A quel punto ha confermato di essere single come richiesto dalla redazione del dating show.

Per quanto riguarda le presunte effusioni fra i due, Cristian ha detto che c'è stato solamente un bacio a stampo durante un'escursione.

Oggi, però, il 22enne romano è single ed è pronto a trovare la donna della sua vita negli studi di Canale 5.

Chi è Cristian Forti?

Cristian Forti è stato il primo tronista ad essere presentato su WittyTv.

Il giovane ha detto di avere 22 anni è originario di Roma e da tre anni studia fisioterapia. Da quando è adolescente lavora, in quanto preferisce non dipendere economicamente dai suoi genitori. Nel video di presentazione, Forti ha riferito che i suoi genitori si sono separati quando aveva solo 13 anni e per lui non è stato facile superare la questione.

Oggi, però, nutre un grande affetto nei confonti del compagno di sua mamma.

Attraverso l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi spera di trovare una ragazza che gli faccia credere nuovamente nell'amore. Lui stesso ha detto di essere pronto a fare anche delle follie, ma solamente se vede che dall'altra parte è corrisposto. Infine Cristian ha detto di essere un ragazzo umile, sensibile e con la risata sempre pronta.