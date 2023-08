Continua il botta e risposta a distanza tra Giorgio Manetti e l'opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari. Dopo aver letto le dichiarazioni con le quali il toscano l'ha attaccata, augurandosi che venga allontanata dal programma, l'opinionista ha replicato a suo modo.

In un commento scritto su Instagram, sotto un post che riportava le parole di Giorgio Manetti, Tina ha dato dell'irriconoscente a Giorgio che per anni ha difeso, e con il quale pensava di aver instaurato un rapporto d'amicizia.

Aggiornamenti su Tina

In un'intervista che ha rilasciato a Tag24 all'inizio di agosto, Giorgio ha criticato Tina e il comportamento che ha avuto con Elio a U&D.

Andando contro il parere generale e il legame che lui e l'opinionista hanno sempre avuto, l'ex cavaliere del Trono over si è detto dalla parte di chi vorrebbe un allontanamento di Cipollari per cercare di migliorare la trasmissione.

"Sono con Pier Silvio Berlusconi, mandandola via ci sarebbe una rivoluzione in positivo", ha fatto sapere Manetti.

Giorgio non ha apprezzato gli attacchi a suo parere gratuiti che Tina avrebbe fatto a Servo, mangiandogli in faccia la ricotta, della quale lui è allergico: "Ne abbiamo abbastanza di queste scene in televisione".

In merito all'atteggiamento che Tina ha assunto nelle ultime puntate della scorsa edizione di Uomini e donne, invece, l'ex di Gemma ha detto: "Maleducato e anche da bulla".

La reazione di Cipollari

Quasi nessuno si aspettava che Giorgio andasse contro Tina, soprattutto sapendo che tra loro c'è sempre stata sintonia sia in studio che lontano dalle telecamere. Non a caso, Gemma Galgani è stata gelosa dell'amicizia che il suo ex ha instaurato e poi coltivato con la sua storica "antagonista". L'opinionista di U&D non si è lasciata sfuggire le frecciatine di Manetti e ha deciso di replicare con un pungente commento social sotto un post che riportava le parole di Giorgio.

"La cosa che non sopporto è la non riconoscenza", ha esordito Tina nel breve sfogo che ha catturato l'attenzione di tutti quei fan che stanno seguendo questo botta e risposta a distanza tra i due.

Nessun ritorno per il 'Gabbiano' a U&D

"Quello che posso apprezzare di certe dichiarazioni, è giusto il coraggio", ha concluso Tina sempre sui social network il 5 agosto.

Anche se non l'ha mai nominato direttamente, i fan di U&D hanno subito intuito che Cipollari si riferiva a Giorgio Manetti quando ha attribuito il termine "irriconoscente" ad una persona che di recente le ha voltato le spalle a sorpresa.

Nell'intervista che ha fatto storcere il naso all'opinionista Tv, il toscano ha punzecchiato anche l'ex fidanzata Gemma, commentando i rumor che la vorrebbero pronta ad abbandonare spontaneamente il parterre alla fine dell'edizione 2023/2024.

"Non credo che per lei sarà l'ultimo anno. Per lei è diventato vitale partecipare a quel programma, ma non troverà l'amore e l'hanno capito tutti che non lo sta cercando", ha detto il "Gabbiano".

Giorgio ha anche smentito i Gossip su un suo imminente rientro a Uomini e donne: "Non ho sentito nessuno della produzione e non ho il desiderio di sentirli. Non è un mio interesse quello di tornare".