Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli potrebbero essere ritornati insieme. Stando alla segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono stati avvistati insieme vicino al residence dove alloggia l'influencer venezuelana. Al momento i due diretti interessati non hanno confermato o smentito quindi è bene prendere la notizia con le pinze.

'Oriele': possibile ritorno di fiamma

Daniele e Oriana hanno abituato i loro fan ad alti e bassi: nella casa del Grande Fratello Vip 7 erano soliti ad avere delle discussioni molto accese, salvo poi fare pace.

Lontano dai riflettori la situazione non sembrerebbe essere cambiata: i due continuano a lasciarsi e tornare insieme. L’ultima discussione in ordine di tempo è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì 3 agosto: l’imprenditore veneto ha spiegato di non volere più stare con Oriana, a causa di alcune scelte lavorative di lei che la porteranno lontana dall'Italia per diversi mesi.

Il giorno seguente la discussione Marzoli è volata a Ibiza per una breve vacanza e a gran sorpresa è stata raggiunta dal suo ex Daniele. Quest’ultimo su Instagram ha riferito di averla contattata: "Ha detto che non mi aprirà la porta". A quanto pare, però, le cose non sarebbero andate così: i due sono stati avvistati a Ibiza nei pressi del residence dove alloggia lei.

L'autrice che ha inviato lo scatto a Deianira Marzano ha immortalato Oriana mentre era intenta ad attraversare la strada e Daniele alle sue spalle: sebbene il 33enne sia stato ripreso da dietro, i fan degli “Oriele” hanno riconosciuto le ciabatte rosse indossate il giorno prima. Successivamente l'esperta di Gossip ha riportato una seconda segnalazione in cui ha riferito: "Aggiornamento: sono insieme ma non sono in buona".

Pare che la coppia si sia rivista per avere un chiarimento, ma attualmente non avrebbe trovato un punto d'incontro.

Tuttavia, entrambi le notizie sono da trattare con il condizionale poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

I nuovi progetti di Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro ha parlato di un progetto di lavoro accettato da Oriana Marzoli che la porterà lontano dall’Italia per diversi mesi.

Non è escluso che l'influencer abbia ricevuto una proposta per il Gran Hermano. Secondo le informazioni in possesso di Deianira Marzano, Oriana avrebbe voluto continuare a fare tv in Italia ma il cambio di rotta di Piersilvio Berlusconi l’avrebbe spinta ad accettare una proposta proveniente dal suo paese.

Al momento Oriana Marzoli continua a mantenere il massimo riserbo sul suo nuovo progetto di lavoro, anche perché i concorrenti non possono rivelare nullain anteprima.