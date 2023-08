Cambio programmazione in arrivo per Terra Amara a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità saranno legate alla messa in onda della soap opera nel fine settimana, dato che ci sarà il ritorno delle puntate speciali della durata di due ore.

Una gran bella notizia per tutti i fan e appassionati della soap turca che, questa estate, hanno dovuto fare i conti con una programmazione decisamente "ballerina" legata alla messa in onda della soap al sabato e alla domenica pomeriggio.

Come cambia la programmazione di Terra amara a settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per Terra amara prevede una serie di novità per la messa in onda nel weekend.

Si partirà dal 2 settembre, quando la soap tornerà in onda regolarmente nel daytime del sabato, seppur con una puntata breve.

L'appuntamento è previsto alle 14:10 circa e andrà avanti, come nel daytime feriale, fino alle 14:45 circa quando poi ci sarà una nuova puntata de La Promessa in prima visione assoluta.

La situazione, però, cambierà dalla settimana successiva, quando il palinsesto del fine settimana di Canale 5, tornerà ad accogliere l'appuntamento con Verissimo.

Ritornano le puntate speciali di Terra amara: cambio programmazione Mediaset

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset ci sarà spazio per il ritorno del talk show condotto da Silvia Toffanin.

La trasmissione riprenderà la sua regolare e consueta programmazione dalle 16:30 alle 18:45 circa e, ad assicurare un buon traino ad uno dei programmi di punta della rete ammiraglia Mediaset, sarà proprio Terra amara.

Da sabato 9, infatti, torneranno regolarmente le puntate inedite di due ore della soap turca, in programma dalle 14:20 alle 16:30 circa.

In questo modo, sia al sabato che alla domenica pomeriggio, gli spettatori potranno assistere alla messa in onda di puntate extra-large.

Zuleyha pronta alla fuga d'amore con Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Ma cosa succederà in questi nuovi appuntamenti con Terra amara? Le anticipazioni rivelano che, al centro delle dinamiche ci sarà la scelta di Zuleyha di intraprendere una nuova vita al fianco di Yilmaz.

La donna è disposta a lasciarsi alle spalle il passato tormentato con Demir e quindi vuole a tutti i costi il divorzio.

Ma non è finita qui, perché Zuleyha proverà ad organizzare anche una fuga d'amore assieme ad Yilmaz e ai suoi due figli provando così a sottrarre la piccola Leyla a suo padre Demir.

Peccato, però, che la decisione della coppia non darà i frutti sperati: Zuleyha non riuscirà a lasciare Cukurova e verrà braccata assieme al suo amato e costretta così a rivedere i suoi piani per dare il via a questa tanto desiderata nuova vita.