Giovedì 24 agosto, su WittyTv sono stati divulgati i video dei tre tronisti di Uomini e Donne di quest'edizione: oltre a Cristian e Manuela Carriero, c'è anche Brando. In merito a quest'ultimo, su Twitter una ragazza ha fatto una segnalazione ben precisa: sembrerebbe che il ragazzo di Treviso abbia una fidanzata. La persona in questione ha spiegato di conoscerlo bene e fino a poco prima che venisse presentato come nuovo volto del dating show, veniva costantemente taggato su Instagram da una ragazza di nome Alice.

La segnalazione

Tramite il suo account Twitter, una ragazza ha riportato una segnalazione su Brando: "Tutto vero.

Il tronista di Treviso è fidanzato". A tal proposito, la ragazza ha precisato di volere immediatamente contattare Gianni Sperti per fornire la sua versione dei fatti.

In seguito alla prima segnalazione, ne è arrivata una seconda. In questo caso, la ragazza ha sostenuto che Brando "fino a ieri" era fidanzato con una ragazza di nome Alice. Inoltre, sembrerebbe che venisse costantemente taggato nelle stories della presunta compagna ma lui non avrebbe mai ricambiato. Secondo le ipotesi di alcuni utenti del web, Brando non avrebbe mai ricambiato i tag per non far sapere alla redazione del dating show di Maria De Filippi che era ancora impegnato sentimentalmente.

Ovviamente, la notizia va presa come un pettegolezzo, in quanto non ci sono conferme o smentite da parte della redazione e dallo stesso Brando.

L'ironia di alcuni utenti del web

In seguito alla segnalazione su Brando, alcuni utenti del web hanno ironizzato sul nuovo tronista. Un utente si è domandato con sarcasmo come sia possibile che dopo vari casting accurati, la redazione si faccia sempre ingannare da persone che cercano solo visibilità. Un altro utente ha sostenuto che adesso vogliono andare tutti nel dating show con il solo intento di diventare famosi, mentre un volta si cercava davvero l'amore.

Il video di presentazione

Brando è stato il secondo tronista ad essere ufficializzato su WittyTv. Nel video di presentazione il giovane ha detto di avere 22 anni e di essere originario di Treviso, anche se i primi due anni di vita li ha vissuti a Miami con la sua famiglia. All'età di 10 anni i suoi genitori si sono separati e per lui è stato come vivere un abbandono: "Nella mia testa mio padre era un eroe e gli eroi non sbagliano mai".

I suoi punti fermi sono la mamma e la nonna, al punto da considerarsi "dentro una cassaforte". Nella vita ha svolto diversi lavori: cameriere, maestro di sci, calciatore e aiuto cuoco.

Dall'esperienza di Uomini e donne, Brando vorrebbe instaurare un rapporto onesto fatto di sguardi complici, abbracci sinceri e piccoli momenti di felicità.