Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne previste dall'11 settembre [VIDEO] in poi su Canale 5? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi sta per ripartire e, questo giovedì 24 agosto, ci sarà la prima attesissima registrazione della stagione.

Le sorprese non mancheranno e, tra i papabili rientri in studio, spicca quello di Isabella Ricci, la quale potrebbe tornare a mettersi in gioco dopo la fine del suo matrimonio con Fabio.

Al via le registrazioni di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, la nuova edizione di Uomini e donne sta per debuttare su Canale 5 e tra gli spettatori cresce l'attesa per il resoconto della prima registrazione di quest'anno, prevista giovedì 24 agosto.

I protagonisti del trono classico e quelli del trono over si ritroveranno in studio per le riprese dei nuovi appuntamenti che troveranno spazio nel corso della prima settimana di programmazione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno: in studio, infatti, potrebbero esserci alcune delle coppie protagoniste dell'ultima stagione di Temptation Island, ma l'attenzione sarà incentrata in primis sulla presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Isabella Ricci in lizza per tornare a Uomini e donne

Tuttavia, l'attesa è incentrata anche sulle vicende dei protagonisti del trono over, dato che in questa nuova edizione del programma potrebbe esserci spazio per il ritorno in studio di Isabella Ricci.

La dama è reduce dalla fine del suo matrimonio con Fabio e, in una delle sue ultime interviste, aveva ammesso che non avrebbe rifiutato un ipotetico invito da parte della redazione del talk show dei sentimenti.

E, in queste ultime ore, Isabella ha postato una story criptica sui social, in cui annuncia di essere partenza (proprio a ridotto della prima registrazione di Uomini e donne) senza svelare la destinazione.

Un suo ritorno in studio di sicuro non passerebbe inosservato per iniziare al meglio la stagione e garantirebbe subito un "faccia a faccia" con la sua nemica Gemma Galgani, confermatissima nel parterre di questa edizione.

Riccardo tace sul suo futuro a Uomini e donne 2023/2024

Occhi puntati anche su un altro volto storico del parterre over: trattasi di Riccardo Guarnieri di cui, in queste settimane, si è a lungo parlato di una sua possibile uscita di scena dalla trasmissione.

Il cavaliere pugliese, però, a differenza di Armando non ha proferito parola ed ha preferito mantenere il silenzio.

Cosa succederà a questo punto? Riccardo sarà presente nel parterre del trono over oppure no? Lo scopriremo nel corso della prima registrazione.