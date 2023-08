Un posto al sole è ufficialmente in vacanza e al posto delle puntate inedite va in onda l'album dei ricordi. Il finale di stagione ha lasciato con l'amaro in bocca i telespettatori, che da mesi aspettano la conclusione della storyline di Lara e del piccolo Tommaso. Sui social si stanno moltiplicando i commenti negativi ai danni di Roberto Ferri, che si è lasciato abbindolare da Lara senza credere a una sola parola di Marina, disposta a dargli le prove che dimostrano il fatto che Tommy non sia suo figlio.

Da quelli più irriverenti a quelli più divertenti, stanno spopolando i commenti sulla poca ampiezza di vedute di Ferri.

Cosa accadrà nella nuova stagione di Upas? Marina avrà la sua rivincita?

Finale di stagione di Un posto al sole, Roberto lascia Marina e crede a Lara

Ormai si sa che Lara sia pronta a sconfiggere Marina, ma in pochi credevano che riuscisse a raggiungere il suo obiettivo con una mossa finale assolutamente inaspettata.

Marina si è avvicinata a Tommy per prendere un campione di saliva, indispensabile per l'esame del Dna, ed ecco il folle ma lucido piano di Lara: fare una scenata davanti a tutti facendo credere che Marina avesse intenzione di soffocare il bambino.

Ida ha fatto la sua parte, insinuando altri dubbi in Roberto dopo avergli detto che Marina, già una volta, si era avvicinata a lei e al piccolo Tommy senza nemmeno presentarsi e con una certa insistenza.

Roberto, nonostante le spiegazioni e la verità di Marina, ha chiuso gli occhi. Non solo ha creduto alla versione di Lara, ma ha anche messo fine al suo matrimonio. Cosa succederà ora?

Roberto Ferri criticato dai fan di Upas: 'Crederà a Lara'

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole Lara è stata pronta a tutto per salvarsi e ci è riuscita, ottenendo anche molto più di quanto si aspettasse.

Sui social si moltiplicano i commenti negativi ai danni di Roberto, un personaggio che difficilmente si lascia abbindolare. Un utente scrive "svegliatelo vi prego", rivolgendosi agli autori di Upas. Un altro telespettatore è certo che Marina non riuscirà a vincere sulla sua rivale, poiché Roberto "crederà a Lara", ma c'è di più.

Un personaggio di Un posto al sole finisce in carcere

Recenti indiscrezioni di Un posto al sole hanno rivelato che un personaggio finirà in carcere. Visto come si è evoluta la situazione, non si esclude che possa essere Marina.

Un'ipotesi plausibile è quella che vede Lara denunciare Marina per aver tentato di soffocare Tommaso, magari con l'appoggio di Roberto. Non resta che attendere la nuova stagione di Upas per scoprire chi e come finirà dietro le sbarre.