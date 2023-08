Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno diverse novità. Le anticipazioni del 6 e 8 settembre rivelano che le losche frequentazioni di Damiano ed Eduardo rischieranno di uscire allo scoperto quando Viola li beccherà insieme. Non solo, la donna finirà per assistere ad una scena sospetta. Nel frattempo a Palazzo Palladini ci sarà un po' di maretta con Mariella che tornerà a guerreggiare con le sorelle Cirillo. Marina, invece, se ne andrà dalla casa di Roberto, facendo ritorno nella sua villa.

Oltre a ciò, non mancherà la profonda tristezza che colpirà Giulia Poggi a causa della diagnosi preoccupante della sua adorata cagnolina Bricca.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 settembre: Viola fa una scoperta sconvolgente

Antonio e Manuel non si potranno più incontrare per giocare e trascorrere del tempo insieme e questo finirà per causare nostalgia nel figlio di Viola, che sentirà la mancanza dell’amichetto. Raffaele cercherà in ogni modo di cambiare l’opinione che Rosa nutre nei confronti della maestra Bruni, tuttavia ogni tentativo cadrà nel vuoto. Qualcosa, però, sembrerà destinata a cambiare quando Viola finirà per fare una scoperta estremamente sconvolgente: di cosa si tratterà?

Un traumatico evento costringe Giulia a fare i conti con il suo futuro

Spazio anche alle imminente nozze di Riccardo e Rossella. Quest’ultima ha accettato la proposta del fidanzato di sposarsi.

L’evento non farà altro che avvicinare sempre di più le rispettive famiglie. Per distrarre la mente da Rossella, Nunzio sfrutterà l’incontro con un’affascinante conoscenza di Alberto anche per vendicarsi dell’avvocato Palladini.

Giulia Poggi, frattanto, dovrà fare i conti con un traumatico e imprevisto evento che la spingerà a fare i conti con il suo stesso futuro.

Un posto al sole spoiler dell’8 settembre: Roberto inizia a dubitare di Lara

Il 7 settembre la soap non risulta in programma, venerdì 8 Rai 3 provvederà a trasmettere due puntate molto avvincenti. Si tornerà a parlare della vicenda di Marina. La donna, insieme a Silvana, lascerà l’appartamento lussuoso di Roberto, mentre Lara continuerà a fare di tutto pur di stare più vicina possibile all’amato Ferri.

Ad un tratto, però, l’uomo inizierà a insospettirsi, dubitando di Lara e della paternità del piccolo Tommaso.

Le condizioni di salute della cagnolina di Giulia saranno sempre più precarie, al punto da preoccupare la sua padrona. Luca, però, non sembrerà per nulla intenzionato a confortare la donna.

Viola scopre Damiano e Eduardo insieme

Tornando alla scoperta che Viola finirà per fare nelle prossime puntate di Upas, queta riguarderà Damiano. Nello specifico, la moglie di Eugenio noterà il poliziotto in compagnia del malavitoso Sabbiese, intenti a scambiarsi del denaro. Viola farà del suo meglio per comprendere la dinamica di questa loro relazione. E mentre a Palazzo Palladini, senza Marina tra i piedi, Lara cercherà di accorciare le distanze con Roberto, Mariella finirà per entrare in conflitto con le sorelle Cirillo ancora una volta.