Saltano le registrazioni estive di C'è posta per te 2024, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Questa estate, a differenza di quanto è accaduto negli anni precedenti, Maria De Filippi ha scelto di fermarsi con le registrazioni estive del fortunato show del sabato sera di Canale 5, in programma nel 2024 in prime time.

Una scelta che non è passata inosservata tra i tantissimi fan dello show, molti dei quali si dicono "preoccupati" per quello che potrebbe esserne il futuro.

Saltano le registrazioni di C'è posta per te 2024

Nel dettaglio, l'appuntamento con C'è Posta per te è uno dei più seguiti dal pubblico serale di Canale 5: lo scorso anno, nonostante l'agguerrita concorrenza Rai, lo show di Maria De Filippi ha registrato una media di oltre 4,7 milioni di fedelissimi spettatori in prime time, conquistando picchi del 30%.

Numeri da record per il programma che, attualmente, è confermato nel prime time di gennaio 2024.

Tuttavia, in queste settimane, non è passato inosservato il fatto che non si siano svolte le consuete registrazioni estive del people show Mediaset.

Maria De Filippi si ferma: zero registrazioni estive per C'è posta per te 2024

Negli anni precedenti, infatti, Maria De Filippi e il suo team di lavoro si mettevano a lavoro per registrare alcune delle storie di C'è posta per te tra luglio e agosto.

In studio arrivavano così i primi ospiti famosi, pronti a mettersi in gioco per regalare un sorriso ai protagonisti delle storie raccontate in studio da Maria De Filippi.

Quest'anno, però, ciò non è accaduto: le registrazioni del people show sono saltate e la conduttrice ha scelto così di fermarsi per un po' di mesi, dedicandosi solo alle riprese delle prime puntate di Tu si que vales, la cui messa in onda è in programma da sabato 23 settembre su Canale 5.

Mistero sulle registrazioni di C'è posta per te 2024: i fan social 'allarmati'

Una scelta che non è passata inosservata e che in parte ha preoccupato i tantissimi fan e sostenitori della trasmissione Mediaset, i quali sperano che dietro questa scelta non si nasconda il desiderio della conduttrice di fermare lo show per una stagione.

Non si esclude, però, che Maria De Filippi possa dedicarsi alle registrazioni di C'è posta per te nel corso della stagione autunnale.

In quel caso, però, si ritroverebbe a dover affrontare un bel po' di impegni: oltre alle due registrazioni settimanali di Uomini e donne e a quella di Amici, si aggiungerebbero le ultime riprese di Tu si que vales e quelle del people show.

Al momento, quindi, non resta altro che scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la decisione finale sul programma Mediaset.