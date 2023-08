Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e donne previsti da settembre in poi? Manca sempre meno alle prime registrazioni della nuova edizione del talk show pomeridiano, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Le sorprese non mancheranno e, anche quest'anno, ci sarà spazio per l'arrivo di quattro nuovi tronisti che saranno pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore. I nomi sono ancora top secret, ma non si esclude che possano arrivare ex volti della trasmissione Mediaset, tra cui Alessio Campoli.

Alessio Campoli in lizza come nuovo tronista a Uomini e donne

Nel dettaglio, per la nuova edizione di Uomini e donne, ci sono vari nomi di ex corteggiatori in lizza per il trono di settembre. È questo il caso di Alessio Campoli, l'ex corteggiatore della trasmissione di Maria De Filippi, che dopo essersi rimesso in gioco per Lavinia Mauro, ha incassato un sonoro rifiuto.

Tuttavia, in vista della prossima stagione del talk show, Maria De Filippi potrebbe concedergli una seconda chance e dargli così l'opportunità di rimettersi in gioco per provare a cercare ancora la sua anima gemella. Intanto, in questi mesi, Alessio ha mostrato la sua trasformazione fisica sui social, mostrandosi spesso e volentieri alle prese con una serie di duri allenamenti in palestra.

Alice e Carola sarebbero fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

Tra i nomi in lizza, inoltre, spiccavano anche quelli di Carola e Alice, le due pretendenti della passata edizione che si sono messe in gioco per Federico Nicotera. Carola divenne la scelta finale dell'ex tronista romano, ma la storia d'amore tra i due non ha dato i frutti sperati e si sono detti addio pochi mesi dopo il fatidico sì pronunciato in studio.

Alice, invece, è la corteggiatrice che venne rifiutata alla scelta finale e dovette incassare il sonoro "no" da parte del tronisti. Entrambi i loro nomi sono stati accostati al trono di settembre ma, a quanto pare, la produzione non starebbe prendendo in considerazione Alice e Carola per il trono.

Uno dei nuovi tronisti potrebbe arrivare dal cast di Temptation Island 2023

E poi ancora, dopo il grande successo di ascolti registrato dall'ultima stagione di Temptation Island su Canale 5, non si esclude che Maria De Filippi possa arruolare qualche protagonista del reality show delle tentazioni. Tra i nomi circolati in queste settimane, vi è quello del giovane tentatore Fouad, che ha fatto "perdere la testa" a Gabriela.

Un altro nome in lizza è quello di Francesca, la ragazza che al termine dell'esperienza scelse di chiudere la sua relazione con Manuel, riuscendo a far breccia nel cuore degli spettatori e del pubblico Mediaset.